Минниханов принял участие в заседании набсовета Университета Иннополис

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании наблюдательного совета Университета Иннополис, которое прошло под председательством заместителя Премьер-министра России Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В обсуждении результатов, достигнутых вузом, также поучаствовали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев (последний – по видео-конференц-связи). Во время заседания Дмитрий Чернышенко был переизбран председателем набсовета Университета Иннополис до апреля 2032 года.

Университету Иннополису уделяют внимание и Правительство, и бизнес. Партнерами вуза выступают более 300 индустриальных компаний, за 13 лет работы он стал одним из лидеров IT-образования. Работающая тут передовая инженерная школа должна к 2030 году обеспечить подготовку почти 14 тыс. высококвалифицированных IT-инженеров для организаций реального сектора, прежде всего – татарстанских, перечислил вице-премьер.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Совместно с технологическими центрами университета и по заказу индустриальных партнеров за четыре года ПИШ выполнила НИОКР на сумму почти 500 млн рублей. Исследовательский центр Иннополиса в сфере ИИ стал одним из победителей конкурсного отбора и получил грантовую поддержку федпроекта „Искусственный интеллект“», – добавил Чернышенко.

Заместитель Председателя Правительства России также поблагодарил власти Татарстана, коллектив Университета Иннополис, Минцифры и Минобрнауки за организацию международного форума «Цифровые дни Иннополиса» (подробнее о мероприятии можно прочитать в материале «Татар-информа»).

Рустам Минниханов в свою очередь подчеркнул, что за годы работы вуз успел заслужить репутацию флагмана IT-образования России, который последовательно реализует концепцию «Университет 3.0». Им аккумулировано около 1,5 тыс. результатов интеллектуальной деятельности, реализовано более 600 научно-технологических проектов, а также создано примерно 70 продуктов, внесенных в Единый реестр российского программного обеспечения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Университет Иннополис является головным центром развития промышленной робототехники в России и эффективно организует деятельность флагманского национального исследовательского центра в области искусственного интеллекта «Цифровое ускорение науки». Большая работа проведена и в процессе разработки проекта «Физико-математический прорыв», направленного на решение поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным задачи по повышению качества математического и естественнонаучного образования в средней школе.

«Университет Иннополис удерживает высокие позиции в российских и международных рейтингах. Мы видим большой интерес к получению образования в Иннополисе, причем не только у российской молодежи. Сейчас в вузе обучаются порядка 2 тыс. студентов из 25 стран. Подобные результаты были бы невозможны без активной поддержки университета и наших инициатив со стороны федерального Правительства и лично Президента <...>», – добавил Раис РТ.

После этих выступлений директор Университета Иннополис Дмитрий Вандюков доложил о текущих результатах деятельности университета и промежуточных итогах за 2026 год.