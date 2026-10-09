«Роль учителя будет только расти»: как ИИ изменит науку и образование в России

Ключевой темой «Цифровых дней Иннополиса» стало влияние искусственного интеллекта на науку и образование в России. Как ИИ изменит эти две сферы, как Россия уже реагирует на новую технологию и при чем здесь Татарстан – в репортаже «Татар-информа» с пленарной сессии в Иннополисе.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Четыре принципа внедрения ИИ в науку и образование России

Место для обсуждения такой революционной технологии, как искусственный интеллект, было выбрано очень символичное: Иннополис. Город, созданный для развития IT.

Главным вопросом «Цифровых дней» стало применение ИИ в науке и образовании. В этих сферах безграничное количество возможностей с новым цифровым помощником коррелируется с таким же большим количеством вопросов. Введение нового инструмента требует глубокой проработки базовых принципов. Их в России уже разработали.

Дмитрий Чернышенко: «Мы понимаем риски, ответственно подходим к ним» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы понимаем риски, ответственно подходим к ним и определили четыре ключевых принципа внедрения искусственного интеллекта: сохранение навыков критического мышления, снижение образовательного неравенства, повышение достоверности результатов оценивания и опора на традиционные ценности», – рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В школах появится новый предмет, посвященный искусственному интеллекту

Россия уже приступила к модернизации системы школьного образования с учетом появления искусственного интеллекта.

Сергей Кравцов: «Сейчас мы проводим обучение по ИИ для всех учителей страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Со второй четверти в 1 тыс. школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс – «Искусственный интеллект и информационная безопасность», а со следующего сентября во всех школах появится такой курс для учащихся 5–11 классов», – сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В рамках этого курса будут рассказывать не только о возможностях искусственного интеллекта, но и тех рисках, которые он несет. Но появление нового предмета предполагает и составления соответствующих учебников. По этому направлению также ведется работа.

«У нас уже есть учебник для 5–9 классов, сейчас готовим для 10–11. Кроме того, мы подготовили методические рекомендации для учителей по использованию искусственного интеллекта. Сейчас мы проводим обучение по ИИ для всех учителей страны», – заявил Кравцов.

В России появится специальная нейросеть для системы образования

Большие планы и с точки зрения инструментария, связанного с искусственным интеллектом.

«Мы приняли решение о создании ИИ для сферы образования. Там будет объединено множество решений, в том числе те, которые представлены здесь, в Иннополисе, сегодня. Всех их мы интегрируем в одну нейросеть», – пояснил Кравцов.

Он предложил в марте собрать в Иннополисе министров образования и ректоров вузов из всех регионов страны и провести здесь совещание по поводу использования ИИ в обучении.

Максим Костенко: «Мы уверены, что роль учителя будет возрастать при интенсивности внедрения искусственного интеллекта» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«ИИ должен быть для образования, а не вместо него»

Главная дилемма, которая сейчас существует в сфере ИИ в образовании, – это то, что он позволяет решать задачи без получения знаний, и именно эта проблема остается во главе угла.

«ИИ должен быть в образовании для образования, а не вместо него. Это главенствующий принцип. В этой связи задача всех проектов – усилить образовательный потенциал за счет ИИ», – заявил руководитель ИСМО им. В. С. Леднева Максим Костенко.

Здесь ключевая роль отведена учителям.

«Мы уверены, что роль учителя будет возрастать при интенсивности внедрения искусственного интеллекта. Потому что появляется не конкуренция за объем знаний или качество ответа – это, наоборот, обесценивается, а за самостоятельность мысли и действия школьника без машинки, соответственно без машинного обучения, без нейросети. И только учитель может эту проблему решать», – пояснил он.

Искусственный интеллект должен стать большим помощником для учителей. С его помощью можно существенно сократить время подготовки материалов для уроков, а также упростить повышение квалификации. Однако для этого должна быть выстроена суверенная система ИИ, которая позволяла бы достоверно изучать факты.

Валерий Фальков: «Надо понимать, что искусственный интеллект изменит всю парадигму подготовки кадров» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Скоро придет поколение, для которого искусственный интеллект – норма с рождения»

Важной задачей на ближайшие годы станет нивелирование разницы между поколением, которое изучило искусственный интеллект сейчас, и поколением, рядом с которым ИИ с рождения. Решением этого вопроса станет полное изменение системы подготовки кадров.

«Речь не идет о добавлении отдельно взятого предмета или модуля – это мы уже делаем достаточно давно. Надо понимать, что искусственный интеллект изменит всю парадигму подготовки кадров. Мы именно из этого исходим. Современные ФГОСы и программы повышения квалификации преподавателей надо делать с учетом этого факта. Но для того, чтобы менять парадигму подготовки кадров и модель высшего образования, важно понимать, что именно мы хотим изменить», – подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на которой будут базироваться все процессы, происходящие в современном вузе.

«Мы понимаем, что уже в ближайшее время в университеты придут студенты, для которых искусственный интеллект и соответствующие технологии будут нормой с рождения, а не приобретенным навыком. Здесь появляется разрыв между поколениями», – продолжил министр.

Этот разрыв необходимо сделать минимальным и подумать, как сделать так, чтобы когнитивные навыки и умственные способности не деградировали, учитывая возможности ИИ.

«Нужно готовить специалистов с иным мышлением, иным взглядом на способы решения задач, развитие отрасли», – заключил Фальков.

Согласно стратегии, принятой в России, к 2030 году порядка 70% исследователей должны вести исследования, опираясь на технологии ИИ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«ИИ уже сегодня может решить любую научную задачу»

Что касается науки, то здесь ИИ также вызвал ряд существенных изменений.

«Из-за ИИ меняется сам способ производства научного знания, хотя не все с этим согласны, здесь идет большая дискуссия. Появляются возможности не только сократить время на проведение исследований и на доведение идеи до конкретного продукта, но и изменение работы исследовательских групп, конкретного ученого и всех наших институтов: от анализа данных, генерации гипотез, от исследования существующего к проектированию нового. Сегодня мы все-таки исходим из того, что любая научная задача может быть решена с помощью искусственного интеллекта», – заявил Фальков.

Согласно стратегии, принятой в России, к 2030 году порядка 70% исследователей должны вести исследования, опираясь на технологии ИИ. Для этого нужно развивать вычислительные мощности, работать с данными и формировать компетенции у тех, кто заходит, и тех, кто работает в науке.

В этом смысле свою роль теряют статьи в научных журналах, которые стали мерилом продуктивности ученых в России.

«Система научных журналов была разработана для другой эпохи. Что мы наблюдаем уже на границе девяностых-двухтысячных годов? Огромный вал научных статей. При этом прирост научного знания несопоставим», – добавил министр.

Инфраструктура научных коммуникаций в условиях развития искусственного интеллекта еще больше будет отставать от масштабов самой науки.

Уже сейчас написать научную статью с помощью искусственного интеллекта не составляет труда, что серьезно обесценивает ее как критерий оценки работы ученого.

Рустам Минниханов: «Татарстан готов стать пилотной площадкой для апробации и масштабирования решений в сфере искусственного интеллекта в образовании и науке» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан вложит в развитие искусственного интеллекта 5 млрд рублей

Одним лидеров научно-технологического развития в России остается Татарстан. Сфера ИИ не станет исключением, в республике уже приняли профильную программу с финансированием в 5 млрд рублей.

«Татарстан рассматривает искусственный интеллект как один из важнейших драйверов экономического роста и повышения качества жизни людей. Эти средства пойдут на подготовку кадров, научные исследования и создание инфраструктуры для устойчивого технологического роста», – рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

При этом важно обучать людей работе с ИИ со школьной скамьи. Для этого во многих школах республики открылись кружки по искусственному интеллекту.

«Татарстан готов стать пилотной площадкой для апробации и масштабирования решений в сфере искусственного интеллекта в образовании и науке», – заявил Минниханов.

По его словам, сегодня ключевая задача – это адаптация системы образования под подготовку специалистов на стыке информационных технологий и промышленности. И этот вопрос требует системного решения на федеральном уровне.

Видео: © Айсылу Кашапова / «Татар-информ»