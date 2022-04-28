Минниханов в Мьянме: в Азии хорошо известна высокотехнологичная продукция РТ

Рустам Минниханов принял участие в заседании круглого стола с представителями мьянманских и татарстанских деловых кругов

пресс-служба Президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в заседании круглого стола с представителями мьянманских и татарстанских деловых кругов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

Открывая встречу Президент отметил важность такого формата работы, потому что он позволяет предприятиям лично выстроить контакты с представителями бизнеса и органов власти.

«Цель нашей поездки — расширение экономического сотрудничества. Мы хотим наладить новые контакты.

В составе нашей делегации представители бизнеса нашей республики, заинтересованные в работе с вашей страной. Надеемся, что в ходе визита деловые круги сторон откроют новые направления для взаимодействия; договорятся о совместных проектах», — обратился Президент к участникам мероприятия.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстану есть что предложить, так как республика имеет серьезную промышленность в части автомобиле-, авиа- и судостроения.

«На рынках региона Южной и Юго-Восточной Азии хорошо известна наша высокотехнологичная продукция», — отметил республиканский лидер.

Так, в 2016 году товарооборот составлял 1,6 тысячи долларов. По итогам последних трёх лет показатели выросли, в

2019 году они составили 221,6 тыс. долларов, в 2020-м — 237,3 тыс. долларов, а в 2021-м уже 379,2 тыс. долларов.

Отдельно на заседании круглого стола состоялась презентация возможностей ПАО «КАМАЗ» и

ООО «Эйдос-медицина».

В завершение в присутствии Президента РТ состоялось подписание соглашения между Мьянской федерацией риса и АО «РАЦИН».

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов находится в Мьянме с рабочим визитом.