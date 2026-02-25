Минниханов принял участие в заседании бюро Высшего совета «Единой России»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов по видео-конференц-связи принял участие в заседании бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники заседания обсудили ряд вопросов. В частности, оказалась затронута подготовка к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы РФ IX созыва, которые состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года.

Татарстанское региональное отделение «Единой России» включает 45 местных и 2011 первичных отделений.

Ранее руководитель Республиканского координационного совета депутатских объединений «ЕР» и заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов призвал коллег по партии из числа депутатов активнее участвовать в работе по исполнению наказов избирателей.