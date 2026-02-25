Камалтынов призвал депутатов-единороссов активнее исполнять наказы избирателей

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Руководитель Республиканского координационного совета депутатских объединений партии «Единая Россия» (РКС), заместитель секретаря регионального отделения «ЕР», заместитель Председателя Государственного Совета РТ и руководитель фракции «ЕР» в парламенте республики Юрий Камалтынов на заседании совета призвал депутатов-единороссов активнее участвовать в работе по исполнению наказов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

«В республике эта работа ведется очень хорошо и интересно, но муниципальная составляющая требует доработки. Что касается республиканского уровня, в соответствии с поручением Раиса республики [Рустама Минниханова] и постановлением Правительства по соответствующей тематике выполнение наказов производится. В районах это делать сложнее, там и с деньгами похуже, и вопросов побольше. Но при качественной работе сделать можно многое», – заметил Юрий Камалтынов, подчеркнув, что главная задача РКС – расширить повестку, охватить все возможные стороны партийного взаимодействия на депутатском уровне.

Общее собрание совета прошло в Штабе общественной поддержки «Единой России» по РТ. Участниками мероприятия стали председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, руководитель регионального исполкома «ЕР» Марат Самигуллин, первый заместитель руководителя регионального исполкома партии Светлана Гиниатуллина, заместитель руководителя регионального исполкома партии Юлия Манина, руководитель Региональной общественной приемной и Штаба общественной поддержки «ЕР» Камиль Садриев и руководители депутатских фракций партии в муниципальных районах и городских округах Татарстана.

Альберт Хабибуллин напомнил об основных изменениях в законодательстве в сфере местного самоуправления. Он упомянул, что предложения депутатов Госсовета РТ учли при разработке федерального закона о местном самоуправлении в единой системе публичной власти. По инициативе Татарстана в закон внесены существенные изменения: регионам предоставили возможность выбирать – переходить на одноуровневую или оставить двухуровневую систему МСУ, сохранив местное самоуправление в сельских поселениях.

Парламентарии-единороссы в скором времени планируют изучить позитивные практики организации местного самоуправления, которые реализуются в других субъектах Федерации.

В свою очередь Юлия Манина осветила работу партии в социальных сетях. Региональное отделение представлено на семи площадках. Это «ВКонтакте», Телеграм, «Одноклассники», «Дзен», МАХ, RuTube и Yappy. Также каждое местное отделение ведет сообщество во «ВКонтакте».

«Главная задача аккаунтов реготделения – повысить информированность населения о той работе, которая ежедневно проводится командой регионального отделения, депутатским корпусом, сторонниками „Единой России“ и молодогвардейцами», – заметила Юлия Манина. По ее словам, освещаются в первую очередь темы народной программы, гуманитарной деятельности, законодательных инициатив и мер поддержки, а также партийные проекты.

Выступающая напомнила, что 2026-й в «ЕР» объявлен Годом местных отделений. Соответственно, создаются сообщения о членах команды регионального отделения, проектах и так далее. «Необходимо отметить, что депутатский корпус всех уровней активно задействован в медиа направлении партии», – добавила она.

О работе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан рассказал его руководитель Камиль Садриев, пригласив однопартийцев проводить мероприятия на этой площадке.

«Все мероприятия, которые мы планируем, всегда проходят с участием депутатских объединений интересно, активно, познавательно и, самое главное, с хорошим выхлопом, потому что площадка Республиканского координационного совета позволяет обмениваться опытом партийной, депутатской, фракционной работы, вопросами участия депутатского корпуса из числа членов партии <...> в социально-экономическом развитии районов и городов республики», – акцентировал, помимо прочего, Юрий Камалтынов.

«Считаю, что РКС выполняет свою функцию, и в равной степени здесь все коллеги работают хорошо», – подытожил он.

Республиканский координационный совет депутатских объединений «Единой России» начал свою работу в 2015 году. Он обновляется после основных выборов депутатов органов местного самоуправления, новый состав был избран в октябре 2025 года.