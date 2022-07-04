Минниханов принимает участие в выставке «Иннопром-2022»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В понедельник, 4 июля, Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Он будет выступать на нескольких сессиях и проведет ряд деловых встреч, уточняет пресс-служба Президента РТ.

Татарстан организовал свой стенд на выставке. Там представлен промышленный потенциал крупнейших предприятий республики: КАМАЗа, «Татэнерго» и так далее.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2022» проходит в Екатеринбурге. В этом году ее главной темой является «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям».

В деловой программе участвуют более 350 спикеров и экспертов, руководители бизнеса и профессиональные участники из 50 стран мира, ожидается более 40 тысяч посетителей.

«Татар-информ» подробно рассказал, что представит в этом году на выставке Татарстан.