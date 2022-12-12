Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В аэропорту Караганды его встретили аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и другие официальные лица, передает пресс-служба руководителя республики.

Завтра Минниханов примет участие в церемонии выпуска первой шины на заводе KamaTyresKZ, который является совместным предприятием ПАО «Татнефть» и казахстанской ГК «Аллюр». Совместный проект реализуется в Индустриальной зоне Сарани в Карагандинской области.

Кроме того, Президента РТ планирует провести встречи и переговоры с руководством Карагандинской области и Республики Казахстан.