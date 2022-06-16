Минниханов принял участие в сессии ПМЭФ, посвященной пространственным данным

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в сессии «Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий», организованной в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов констатировал, обращаясь к участникам сессии, что вопрос развития инфраструктуры пространственных данных сегодня требует особого внимания.

«Результаты пилотного проекта по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, в котором участвовал Татарстан, подтвердили [его] эффективность. Единство данных позволило принимать оперативные управленческие решения», — подчеркнул Президент РТ.

Отдельно Минниханов остановился на том, что пилотный проект позволил выявить наличие определенного количества объектов недвижимости с незарегистрированными правами. На основе этих данных был проведен анализ собственников, добавил он.

Помимо прочего, эксперимент показал наличие проблемы качества картографической и геодезической основы. По словам Президента Татарстана, существует «потребность в создании новых картматериалов».

Целью панельной дискуссии «Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий» было обсуждение антикризисных возможностей, которые открывают цифровые инструменты и консолидация пространственных данных для управления земельными ресурсами. Организовал сессию Росреестр.

Ранее Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором компании VK Владимиром Кириенко, о чем сообщал «Татар-информ».