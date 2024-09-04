Минниханов: Татарстан готов поставлять в Малайзию самый широкий спектр продукции

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. На полях Восточного экономического форума стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В начале встречи Минниханов поблагодарил собеседника за прием, оказанный татарстанской делегации во время визита в Куала-Лумпур в августе 2024 года.

«Очень рад вас снова видеть. Наша последняя встреча прошла в очень дружественной атмосфере. Вы вдохновили нас, чтобы мы приехали сюда с большой делегацией», — ответил Анвар Ибрагим.

Раис Татарстана напомнил, что по итогам 2023 года товарооборот между республикой и Малайзией вырос сразу в 5,5 раза. Однако его объемы остаются небольшими — 61 млн долларов.

«Татарстан, как экспортно ориентированная республика с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять самый широкий спектр продукции», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он напомнил, что участие в ВЭФ-2024 принимают крупнейшие российские компании, которые могут стать партнерами страны.

Премьер Малайзии поблагодарил руководителя Татарстана за активное участие в выстраивании связей между бизнесом двух стран.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим один из главных зарубежных гостей форума. Завтра вместе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным он примет участие в пленарном заседании ВЭФ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ