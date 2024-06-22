Минниханов принял участие в презентации учебного центра Ростеха в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане презентован новый Производственно-учебный центр холдинга «Вертолеты России» госкорпорации Ростех. В мероприятии приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, руководство холдинга «Вертолеты России», первый зампред ВЭБ.РФ Александр Браверман, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и другие, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Объект построен на Казанском вертолетном заводе и, как ожидается, будет ежегодно готовить до 3,5 тыс. специалистов для отрасли. Здесь расположены 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс. Будущим специалистам будут доступны восемь направлений и 38 профессий, среднее профессиональное образование, а для действующих работников — программы повышения квалификации и переподготовки.

Выпускники центра будут иметь широкий профиль и сразу несколько квалификаций. В процессе обучения они получат практические навыки, востребованные на предприятиях. Практике будет отдано 70% учебного времени.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Производственно-учебный центр создан для подготовки высококвалифицированных рабочих с учетом потребности татарстанских предприятий. Это первый объект такого уровня в регионе», — подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что договоренность о строительстве центра была достигнута в конце 2023 года. Его создание поможет решению проблемы кадрового дефицита в ряде отраслей.

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов напомнил, что формат производственно-учебных центров практикуется с 2019 года. Подобные комплексы уже работают в Уфе и Москве. Помимо Татарстана, соглашения о подготовке специалистов достигнуты также с Пермским краем и Ярославской областью.

«Создание таких центров обеспечивает принципиально новый уровень подготовки, позволяет учащимся получить передовые знания и востребованные специальности. При этом приоритет отдается практике — она занимает 70% учебного времени», — рассказал он.

Первый набор центра сформирован с учетом интересов КВЗ. Его участниками стали студенты Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева и сотрудники предприятия. В настоящее время они проходят теретические занятия, а практику начнут уже в новом центре.

«В учебном центре можно будет освоить самые востребованные для производства специальности, — заявил заместитель гендиректора холдинга „Вертолеты России“ по обеспечению технологического развития и эффективности производства Михаил Рыбаков. — Среди них — оператор станков с программным управлением, токарь, фрезеровщик, наладчик станков и многие другие».

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин признал, что впечатлен этим проектом. Он поблагодарил всех, кто участвовал в его реализации.

«В рамках взаимодействия Минстроя России и ГК Ростех идет работа на многих объектах. На этом объекте за короткий срок выполнена серьезная задача. Все это было бы невозможно без поддержки и той работы, которую проводит все эти годы руководство Татарстана», — подчеркнул министр.

Обучение в центре доступно всем желающим. Главное условие — наличие общего образования и выше.

Также участники презентации посетили другие объекты и цеха предприятия, осмотрели современное вертолетостроительное производство. В завершение мероприятия состоялось награждение сотрудников Казанского вертолетного завода и холдинга «Вертолеты России» государственными наградами.