«Где еще все так быстро строится?»: Чемезову показали новый учебный центр Ростеха на КВЗ

Девушки-студентки на КВЗ: «Разрушаем гендерные стереотипы»

О планах открыть на территории Казанского вертолетного завода производственно-учебный центр для подготовки специалистов авиастроения «Татар-информ» писал всего полгода назад. Как видим, площадка была построена в рекордные сроки. Ее официальное открытие запланировано на сентябрь этого года, а сегодня центр презентовали вип-гостям – гендиректору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову, Раису Татарстана Рустаму Минниханову, главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину, а также топ-менеджменту «Вертолетов России».

Несмотря на то, что образовательная площадка еще не заработала в полную силу, первый поток учащихся уже набран. Опекаемые мастерами-наставниками, студенты проходят теорию и осваивают практику на заводе. Причем в толпе молодежи в рабочей форме корреспондент «Татар-информа» увидела не только парней, но и девушек. Оказалось, что они тоже готовы идти работать в заводские цеха, опровергая тем самым стереотипы о слабом поле. Об этом нам рассказали девушки-третьекурсницы Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева (КАТК).

«Мы пришли сюда на практику еще в декабре. Тут хорошие мастера, ознакомили нас с работой, помогли. Втроем работаем операторами-наладчиками. Первое время все непривычно. Иногда тяжело поднимать большие фрезы, но всегда помогают мужчины-наставники. Бывают большие детали. Вначале сложно привыкнуть к графику – все-таки 12 часов, но потом привыкаешь. Коллектив помогает, работа нас сдружила. Например, наш одногруппник работает мастером», – рассказала «Татар-информу» Александра Мостепан.

«Первое время все непривычно. Иногда тяжело поднимать большие фрезы, но всегда помогают мужчины-наставники»

Впереди у Александры четвертый, заключительный курс обучения в колледже, а потом планы работать по специальности. «Но есть возможности продвижения. Возможно, и на мастера пойду», – поделилась она.

Мы пообщались с еще одной студенткой центра Региной Соловьевой. Девушка окончила технический лицей в Якутске и поступила в КНИТУ-КАИ по проекту «Крылья Ростеха». За три курса Регина уже получила две специальности – оператор станков с ЧПУ и электромонтажник.

«Разрушаем гендерные специалисты, доказываем, что хрупкие девушки могут работать на заводе. Работа тяжелая, но что в жизни дается легко?», – сказала нам Регина.

Свое будущее она связывает с КВЗ, говорит, что на предприятии много возможностей для «реализии амбиций».

Стипендия в 60 тыс. рублей – чем не мотивация идти в авиапром?

Еще одна студентка КАТК Анастасия Овчар приехала учиться в Казань из Норильска. «Решила пойти в КАТК по совету папы: есть карьерный рост, хорошая зарплата», – поделилась девушка.

К слову о деньгах – на ежемесячную стипендию в 15 тыс. рублей здесь могут рассчитывать отличники из числа целевиков КВЗ, хорошистам дают по 10 тыс. рублей в месяц. Для действующих работников предприятия во время обучения предусмотрена ежемесячная стипендия в размере 45 тыс. рублей. Итого стипендия в 60 тыс. рублей – совсем неплохая мотивация для молодого специалиста. Помимо этого, оплачивается и сам труд на заводе.

Не секрет, что выпускникам ссузов и вузов непросто трудоустроиться без опыта. Со студентами производственно-учебного центра в Казани такого не будет, ведь их обучение – это 30% теории и 70% практики.

С сентября в производственно-учебном центре будут доступны образовательные программы по восьми направлениям и 38 профессиям

Еще одна особенность центра – подготовка мультиквалифицированных специалистов в области авиастроения. Объясним на примере нашей собеседницы Анастасии Овчар. Она получает не одну, а сразу несколько специальностей: в будущем девушка сможет работать оператором-наладчиком, слесарем механосборочных работ, токарем. Уже сейчас она работает оператором-наладчиком.

«Я сразу хотела пойти на оператора, в итоге оператор-наладчик - это даже лучше. Когда привыкла, то все получается, становится легче. Когда знаешь коллектив, знаешь свою работу. Если нет - подходишь к наставнику, он всегда поможет», – поделилась Анастасия.

С сентября в производственно-учебном центре будут доступны образовательные программы по восьми направлениям и 38 профессиям, востребованным на предприятиях. Несмотря на то, что центр открыт на территории КВЗ, он сможет закрывать потребности в кадрах для любого предприятия «Ростеха».

Кстати, в центр готовы принять всех желающих, а не только студентов КАТК или КАИ. Главные требования – наличие основного общего образования (минимум 9 классов), а также состояние здоровья, позволяющее работать по профессиям.

Руководитель центра Марина Фенохина: «Мощности образовательной организации – 3500 человек в год»

«Казанский вертолетный завод – место, где можно расти»

Прибывшим на завод гостям показали тематическое лазерное шоу прямо на учебных площадях нового центра. Потом они смогли пообщаться со студентами производственно-учебного центра и его руководителем Мариной Фенохиной. Она сообщила, что мощности образовательной организации – 3500 человек в год.

«Представляете, эти молодые хрупкие девчонки стоят у станков с ЧПУ? Один третьекурсник у нас уже мастер и возглавляет производственный участок!», – хвалилась успехами студентов Фенохина.

Студенты поблагодарили руководство «Ростеха», «Вертолетов России» и Татарстана за построенный центр, за возможность практиковаться. «Мы молодые ребята, нам 18-20 лет. Мы видим, что Казанский вертолетный завод – это место, где мы можем расти. Все предприятие – как одна большая семья», – рассказали будущие специалисты.

Чемезов о КВЗ: «Каждый год вижу здесь улучшения»

С ответным словом гости выступили уже на церемонии награждения сотрудников предприятий «Ростеха». Знаменательно, что награды вручали рядом с вертолетами, которые выпускает КВЗ – Ми-8, Ми-38 и «Ансат».

«Когда я прилетаю сюда, в Казань, на Казанский вертолетный завод, то все время вижу улучшения. Посмотрите, буквально за год построено огромное количество площадей, в том числе современный учебный центр. Я, честно говоря, не знаю, где еще может все так быстро строиться. Это благодаря руководителям, в первую очередь — руководителю холдинга „Вертолеты России“, гендиректору Казанского вертолетного завода. Конечно, огромное спасибо за поддержку Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову», — сказал Сергей Чемезов.

Новый производственно-учебный центр Сергей Чемезов назвал модерновым

Глава «Ростеха» отметил, что «Вертолеты Россия» — известная во всем мире компания, а ее продукция летает практически во всех странах на планете. Новый производственно-учебный центр он назвал модерновым.

«Даже самому захотелось здесь поработать, поучиться работать на каком-то из станков. Конечно, станки сейчас такие, что требуют знаний. Помню, как в школе учился работать на токарном станке… Это, конечно, совершенно другое», — заметил Чемезов.

Его также порадовало, что на заводе хотят трудиться молодые парни и девушки.

«Они закончат обучение и придут к вам на завод. У них у всех горят глаза, они хотят создавать здесь что-то новое, современное. У них надежды, что они будут расти. Здесь задача руководителей и "Вертолетов России", и завода - поддержать их, увидеть в них индивидуальность и помочь проявить себя», – обратился к сотрудникам КВЗ Чемезов.

Файзуллин хвалил строителей, а Минниханов благодарил заводчан

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что столь короткие сроки строительства было бы невозможны без той работы, которая осуществляется все эти годы в Татарстане под руководством Рустама Минниханова.

«Я впечатлен этим объектом. Хотел бы высказать слова благодарности за ту организацию, которую мы видим на этом предприятии. Здесь, конечно, основная задача выполнялась заказчиком, а подрядчик не подвел», — констатировал федеральный министр.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, обратил внимание на то, что центр создан для подготовки высококвалифицированных рабочих с учетом потребностей татарстанских предприятий.

Рустам Минниханов: «Это большой шаг для решения вопросов, связанных с дефицитом кадров в разных отраслях производства»

«Это первый объект такого уровня в регионе. В конце 2023 года между Республикой Татарстан и Госкорпорацией Ростех было подписано соглашение о реализации в новом центре системы обучения в соответствии с актуальными задачами нашей промышленности. Это большой шаг для решения вопросов, связанных с дефицитом кадров в разных отраслях производства», – подчеркнул Раис РТ.

Минниханов добавил, что доверие, которое оказывается КВЗ, будет реализовано. «Мы нисколько не сомневаемся в профессионализме коллег, которые здесь трудятся. Мы искренне благодарим вас за ваш труд и гордимся вашей работой», — сказал Минниханов сотрудникам предприятия.

Фотографии: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»