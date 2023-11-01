Минниханов принял участие в пленарном заседании Петербургского газового форума

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании Петербургского международного газового форума, посвященном трансформации мирового рынка природного газа. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

Во время приветствия губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов заявил, что северная столица увеличивает объемы использования природного газа.

«Наш Президент назвал обеспечение топливно-энергетическими ресурсами базовым приоритетом государства. Прежде всего, это касается расширения объемов использования природного газа. Петербург последовательно работает в этом направлении», — сказал Беглов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что сегодня происходит трансформация мирового газового рынка. По его словам, ситуацию на рынке во многом будет определять интенсификация отношений стран Евразии по газу. В качестве примера взаимодействия он отметил сотрудничество между Россией и Китаем.

Миллер добавил, что западные компании предпочли бы возвращение российского газа на рынок Европы. «Страны Запада традиционно всегда потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать, эту тенденцию им не переломить», — отметил он.

Министр энергетики России Николай Шульгинов обратил внимание, что наша страна не закрывала западное направление для поставок газа, она открыта для переговоров по поставкам в Европу, но ждет предложений со стороны покупателя.

Шульгинов отметил, что одним из перспективных направлений являются поставки газа в Пакистан и Индию, а также своповые поставки в Иран.

Подробнее о поездке Раиса РТ на Петербургский международный газовый форум читайте в большом материале «Татар-информа».