news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 августа 2025 20:59

Рустам Минниханов прибыл в Киргизию на экономический форум

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов прибыл в Киргизию на экономический форум
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Кыргызскую Республику для участия в VII Кыргызско-Российском экономическом форуме, посвященном теме цифрового суверенитета в странах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Форум будет посвящен обсуждению ключевых вопросов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. В программе предусмотрены отраслевые сессии, на которых рассмотрят темы промышленной кооперации, электронной коммерции, финансовых инструментов и развития туризма.

Также в рамках мероприятия пройдет очередное заседание Российско-Кыргызского и Кыргызско-Российского деловых советов. Его участники представят проекты и расскажут о деятельности российских и кыргызских компаний.

Помимо основной программы, Рустам Минниханов проведет ряд двусторонних встреч.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #Киргизия #экономический форум
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ливня

12 августа 2025
Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

12 августа 2025