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Ру Тат
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Официальная хроника
17 мая 2022  14:57

Минниханов принял участие в открытии конкурса водителей такси в Грозном

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Минниханов принял участие в открытии конкурса водителей такси в Грозном
Фото: © пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия федерального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России-2021». Он выступил перед участниками с приветственным словом, передает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов похвалил автодром «Крепость Грозная», на котором проходит конкурс: «Я наслышан, это очень современный автодром. Как бывший автогонщик, я сразу оценил».

Президент Татарстана также подчеркнул, что водители такси - это главные участники дорожного движения в городе. Поэтому они должны обладать навыками хорошего вождения.

Также Минниханов поблагодарил Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за приглашение и за возможность посетить регион.

Напомним, от Татарстана в конкурсе участвует таксистка из Казани Луиза Бадреева, выигравшая региональный этап состязаний.

Во вторник, 17 мая, Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Чечне

#Рустам Минниханов #чеченская республика #конкурс
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