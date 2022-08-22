Нагуманов рассказал о строительстве памп-трека на бульваре Фахретдина в Альметьевске

В Альметьевске, на бульваре Ризы Фахретдина, появится новое пространство для молодых экстремалов. Рядом с колледжем физической культуры строится памп-трек со множеством спортивных начинок, рассказал в своем Telegram-канале глава района Тимур Нагуманов.

«На проспекте Фахретдина — вот эта непонятная пока для многих конструкция <...> — это будет новый памп-трек для наших молодых экстремалов. Очень классная штука, и много спортивных начинок здесь будет», — объяснил он.

Нагуманов рассказал, что на пешеходном бульваре уже появились тренажеры, началось возведение игрового комплекса и других объектов. В скором времени начнется строительство большой беседки.

Подводя итог видеоэкскурсии, он пообещал, что обновленный бульвар станет «классной территорией для прогулок и отдыха».

Видео: Telegram-канал главы Альметьевского района