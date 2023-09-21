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Минниханов принял участие в обсуждении мер по доукомплектованию Вооруженных сил в ПФО
Сегодня рабочая группа Министерства обороны РФ под руководством первого заместителя главы военного ведомства Руслана Цаликова проверила организацию набора военнослужащих-контрактников в рамках поездки в войска Центрального военного округа. В Казани участие в соответствующих мероприятиях приняли Раис РТ Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.
В частности, Минниханов, Комаров и Цаликов проинспектировал центр отбора кандидатов на военную службу «Батыр». Он был создан летом этого года. Учреждение функционирует по принципу «одного окна», что позволяет в максимально короткий срок оформить все необходимые документы для поступления на службу.
Раис РТ и первый замглавы военного ведомства пообщались с сотрудниками центра и гражданами, изъявившими желание поступить на контрактную службу. Они отметили высокий уровень организации работы пункта, индивидуальный подход и внимательное отношение к будущим военным.
Кроме того, делегация ознакомилась с организацией спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи в казанском центре «Патриот».
В частности, Минниханов и Цаликов пообщались с воспитанниками юнармейского отряда №186 имени Героя России Олега Исаева. У участников «Юнармии» проходило занятие по военной истории. Они поделились впечатлениями от занятий в центре военно-патриотического воспитания и рассказали о своих планах на будущее.
На итоговом рабочем совещании в Доме Правительства РТ его участники обсудили совершенствование организации мероприятий по доукомплектованию Вооруженных сил РФ в Республике Татарстан и других регионах Приволжского федерального округа.
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