Минниханов принял участие в обсуждении мер по доукомплектованию Вооруженных сил в ПФО

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня рабочая группа Министерства обороны РФ под руководством первого заместителя главы военного ведомства Руслана Цаликова проверила организацию набора военнослужащих-контрактников в рамках поездки в войска Центрального военного округа. В Казани участие в соответствующих мероприятиях приняли Раис РТ Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В частности, Минниханов, Комаров и Цаликов проинспектировал центр отбора кандидатов на военную службу «Батыр». Он был создан летом этого года. Учреждение функционирует по принципу «одного окна», что позволяет в максимально короткий срок оформить все необходимые документы для поступления на службу.

Раис РТ и первый замглавы военного ведомства пообщались с сотрудниками центра и гражданами, изъявившими желание поступить на контрактную службу. Они отметили высокий уровень организации работы пункта, индивидуальный подход и внимательное отношение к будущим военным.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, делегация ознакомилась с организацией спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи в казанском центре «Патриот».

В частности, Минниханов и Цаликов пообщались с воспитанниками юнармейского отряда №186 имени Героя России Олега Исаева. У участников «Юнармии» проходило занятие по военной истории. Они поделились впечатлениями от занятий в центре военно-патриотического воспитания и рассказали о своих планах на будущее.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На итоговом рабочем совещании в Доме Правительства РТ его участники обсудили совершенствование организации мероприятий по доукомплектованию Вооруженных сил РФ в Республике Татарстан и других регионах Приволжского федерального округа.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.