Минниханов принимает участие в праздничном концерте, посвященном выборам Президента

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в финальном праздничном концерте, организованном в честь выборов Президента РФ. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.

Семейный фестиваль «Всей семьей на выборы» стартовал сегодня днем на площадке стадиона «Ак Барс Арена». Хедлайнерами концерта стали Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко. Также на сцене выступили народная артистка Татарстана Гузель Уразова, заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев.

Вход на концерт осуществляется по браслетам «Всей семьей на выборы», которые можно было получить на избирательных участках после голосования на выборах Президента РФ.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходили в Татарстане три дня – 15, 16 и 17 марта. Татарстанцы отдавали свой голос за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР), Николая Харитонова (от партии КПРФ) или действующего главы государства Владимира Путина (как самовыдвиженец). В 20.00 избирательные участки в республике закрылись.