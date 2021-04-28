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Ру Тат
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28 апреля 2021  18:16

Минниханов принимает участие в переговорах премьер-министров России и Беларуси

Минниханов принимает участие в переговорах премьер-министров России и Беларуси
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Президент РТ Рустам Минниханов принимает участие в переговорах в расширенном формате Премьер-министра РФ и Премьер-министра Беларуси, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В ходе встречи Михаил Мишустин отметил, что после ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, налажено прямое авиасообщение. Он упомянул, что первый рейс сегодня из Беларуси был и в Татарстан. 

Премьер-министр Беларуси поблагодарил за прием в Казани.

«Сегодня вся белорусская делегация имела прекрасную возможность посетить Татарстан, который является одним из наших ключевых партнеров», — отметил Роман Головченко.

Премьер-министры России и Беларуси прибыли в Татарстан для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета.

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

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