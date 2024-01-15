Минниханов: Принципиальность работников прокуратуры обеспечивает главенство закона

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры России. Участниками события также стали Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Мероприятие открылось видеопоздравлением Президента РФ Владимира Путина. «На протяжении всей своей более чем трехвековой истории прокуроры убедительно подтверждали свою значимую, весомую роль, свое особое предназначение в служении закону и отечеству. И современная прокуратура — это один из важнейших институтов государственной власти. Вся ваша деятельность традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства», — заявил в своем обращении глава государства.

В свою очередь генеральный прокурор России Игорь Краснов в видеопоздравлении заметил, что из года в год сотрудники надзорного органа наращивают потенциал, расширяют компетенции и сохраняют оперативность в работе.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ в своей речи перечислил часть приоритетных вопросов, находящихся на контроле прокуратуры республики. По его словам, это защита социально-экономических прав граждан (в том числе и семей военных, призванных по мобилизации), прав несовершеннолетних, интересов предпринимателей, обеспечение законности в различных сферах экономики, включая и оборонно-промышленный комплекс, а также противодействие преступлениям.

Принципиальность и настойчивость работников прокуратуры, внимательное отношение к проблемам граждан обеспечивают главенство закона во всех сферах общественной жизни и государственной деятельности, способствуют сохранению стабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации, убежден Минниханов.

Кроме того, он подчеркнул, что при участии прокуроров республика должна на высоком уровне провести предстоящие мероприятия: выборы Президента России и депутатов Государственного Совета РТ, события в рамках БРИКС, «Игры будущего», KazanForum.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Руководство Татарстана ощущает вашу всемерную помощь в решении задач, стоящих перед республикой. Хочу выразить вам искренние слова благодарности за вашу службу и преданность делу. Уверен, [что] каждый из вас в полной мере осознает свою ответственность и в наступившем году вы продолжите работу на привычно высоком уровне», — подытожил Рустам Минниханов.

Прокурор РТ Альберт Суяргулов высказал предположение, что о высоком уровне доверия населения к прокурорам свидетельствует около 106 тыс. обращений, поступивших в республиканскую прокуратуру в 2023 году, и более 23 тыс. жалоб, принятых на личных приемах. Было составлено «35 тыс. актов прокурорского реагирования в защиту прав граждан, общества и государства в самых разных областях».

После торжественных выступлений Раис Татарстана и прокурор республики вручили работникам прокуратуры ряд государственных и ведомственных наград.