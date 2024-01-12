Песошин поздравил работников прокуратуры Татарстана с профессиональным праздником

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил работников и ветеранов прокуратуры республики с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации.

«Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры Республики Татарстан!

От имени Правительства Республики Татарстан поздравляю вас с Днем работника прокуратуры Российской Федерации.

На протяжении более трехсот лет со дня своего основания прокуратура непрерывно подтверждает свое особое назначение в обеспечении правовой защищенности граждан Российской Федерации.

На сегодняшний день органы прокуратуры являются одним из важнейших общественных институтов нашей страны, поскольку они играют ведущую роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка. Строгость и порядочность представителей прокуратуры укрепляет веру населения в верховенство права и закона.

Желаю всем работникам и ветеранам органов прокуратуры Республики Татарстан крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в деятельности на благо Отечества», – говорится в поздравлении.

День работника прокуратуры отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом первого Президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.