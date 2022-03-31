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Ру Тат
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Официальная хроника
31 марта 2022  13:24

Минниханов пригласил власти сенегальской Тубы на 1100-летие принятия ислама Булгарией

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал руководство города Туба, который является мусульманским религиозным центром Сенегала, и пригласил на мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Для нас будет большая честь», — цитирует Рустама Минниханова руководитель его пресс-службы Лилия Галимова. 

Президент РТ прибыл в Сенегал накануне. В программе поездки — деловые встречи, в том числе с представителями руководства Сенегала, и участие в деловом форуме «Татарстан-Сенегал».

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