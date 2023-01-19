Минниханов пригласил туркменскую делегацию на форум «Россия — Исламский мир»

Президент РТ Рустам Минниханов пригласил представителей Туркменистана принять участие в форуме «Россия — Исламский мир». Руководитель республики принимает участие в Российско-туркменском бизнес-форуме, который проходит 19 и 20 января в Ашхабаде.

Минниханов обратился с приветственным словом к участникам мероприятия, отметив, что есть немалый потенциал для развития связей по многим направлениям, а также напомнил, что в Казани состоится экономический форум «Россия — Исламский мир».

«Он пригласил туркменскую делегацию принять участие в Международном форуме „KazanSummit. Россия — Исламский мир“, а также для участия и в других мероприятиях, которые проходят в республике», — передает пресс-служба Президента РТ.