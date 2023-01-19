Минниханов в Ашхабаде: Есть немалый потенциал для развития связей по многим направлениям

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с приветственным словом к участникам туркмено-российского бизнес-форума, который проходит в Ашхабаде 19 и 20 января.

Он поблагодарил Премьер-министра РФ Михаила Мишустина и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за возможность участвовать в открытии туркмено-российского форума и поддержку в реализации совместных проектов и большое внимание к развитию межрегиональных связей.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Татарстан как один из ведущих промышленно развитых российских регионов активно участвует в развитии сотрудничества между двумя странами, подчеркнул Рустам Минниханов. В Туркменистане многие годы успешно работают татарстанские компании — такие как КАМАЗ, «Татнефть», Казанский вертолетный завод, КЭР-холдинг и другие.

«Осуществлено исполнение по контрактам и поставкам автомобилей (КАМАЗ), открыты автоцентры в городах Туркменистана — Туркменбаши, Мары, Туркменабате. Кроме того, готовится к открытию еще один автоцентр в текущем году — в Дашогузе. Проводится работа по дальнейшему открытию новых проектов», — сказал спикер.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Что касается сотрудничества с КВЗ, то Туркменистан получил медицинский вертолет «Ансат», предназначенный для оказания неотложной скорой помощи населению. Зеленодольский завод им. Горького поставил скоростные пассажирские суда, в будущем есть планы по строительству контейнеровоза.

«Есть немалый потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа. Автомобиле-, авиа-, и судостроение, энергетика, поставка химической продукции, фармацевтики и медицины, агропромышленный комплекс и многие другие направления», — перечислил Президент РТ.

В 2021-м товарооборот между республиками составил 77, 5 млн долларов США, однако пандемия и другие обстоятельства снизили показатель. Сейчас ведется активная работа по его росту, передает пресс-служба Президента РТ.