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Минниханов пригласил татарстанцев принять участие в конкурсе «Инженер года»
Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил жителей республики принять участие в IV республиканском конкурсе «Инженер года». Об этом руководитель написал в своем телеграм-канале.
«Одна из самых востребованных профессий в республике – инженеры. Чтобы поддержать самых талантливых, дать возможность профессионального и карьерного роста, в Татарстане проходит конкурс <...>», – говорится в сообщении.
Всего конкурсанты могут заявиться в 12 номинациях. Победители смогут пройти стажировку в лучших инновационных центрах России. Для участия нужно подать заявку на сайте.
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