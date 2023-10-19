Минниханов пригласил татарстанцев принять участие в конкурсе «Инженер года»

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил жителей республики принять участие в IV республиканском конкурсе «Инженер года». Об этом руководитель написал в своем телеграм-канале.

«Одна из самых востребованных профессий в республике – инженеры. Чтобы поддержать самых талантливых, дать возможность профессионального и карьерного роста, в Татарстане проходит конкурс <...>», – говорится в сообщении.

Всего конкурсанты могут заявиться в 12 номинациях. Победители смогут пройти стажировку в лучших инновационных центрах России. Для участия нужно подать заявку на сайте.