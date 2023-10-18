В Татарстане продолжается прием заявок на IV республиканский конкурс «Инженер года»

В Татарстане до 20 октября продолжается прием заявок на участие в IV республиканском конкурсе «Инженер года». Конкурс проводится в трех категориях и 12 номинациях.

Первая категория – «Будущие инженеры». К участию приглашают обучающихся в вузах по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Вторая категория – «Молодость, успех, перспектива». На нее могут заявиться работники предприятий, имеющие высшее образование, должностные обязанности которых связаны с инженерной деятельностью, либо работники, аспиранты вузов, занимающиеся инженерной деятельностью, в возрасте до 35 лет включительно. В третьей категории «Опыт, достижения, компетентность» могут принять участие работники предприятий, имеющие высшее образование, должностные обязанности которых связаны с инженерной деятельностью, либо работники вузов, занимающиеся инженерной деятельностью, в возрасте старше 35 лет.

Конкурс пройдет в 12 номинациях:

Машиностроение (автомобилестроение, судостроение, станкостроение и т.п.)

Авиационная промышленность

Приборостроение, в том числе оптико-электронное и медицинское

Радиоэлектроника, связь, фотоника, телекоммуникации

Газовая промышленность

Нефтяная промышленность

Химия, нефтехимия, биотехнологии

Энергетика

Легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность

Строительство, производство строительных материалов

Транспорт, дорожное хозяйство

Сельскохозяйственная, пищевая, перерабатывающая промышленность

Конкурс включает два этапа – заочный и очный, сообщают организаторы. На первом этапе принимаются заявки и отбор участников очного этапа. Очный этап будет представлять собой двухдневный выездной семинар, включающий мастер-классы, тренинги, тестирование и проведение защиты конкурсных работ.

Заявки на конкурс принимаются до 20 октября на официальном сайте конкурса. По всем вопросам можно обращаться на электронную почту ig.rt@tatar.ru или по телефону +7(843)210-05-97.

Конкурс учрежден при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в целях выявления и поощрения лучших представителей инженерной профессии, повышения привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, формирования интереса к инженерному труду в молодежной среде и обеспечения квалифицированным инженерно-техническим персоналом ключевых предприятий базовых отраслей экономики региона.