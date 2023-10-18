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В Татарстане продолжается прием заявок на IV республиканский конкурс «Инженер года»
В Татарстане до 20 октября продолжается прием заявок на участие в IV республиканском конкурсе «Инженер года». Конкурс проводится в трех категориях и 12 номинациях.
Первая категория – «Будущие инженеры». К участию приглашают обучающихся в вузах по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Вторая категория – «Молодость, успех, перспектива». На нее могут заявиться работники предприятий, имеющие высшее образование, должностные обязанности которых связаны с инженерной деятельностью, либо работники, аспиранты вузов, занимающиеся инженерной деятельностью, в возрасте до 35 лет включительно. В третьей категории «Опыт, достижения, компетентность» могут принять участие работники предприятий, имеющие высшее образование, должностные обязанности которых связаны с инженерной деятельностью, либо работники вузов, занимающиеся инженерной деятельностью, в возрасте старше 35 лет.
Конкурс пройдет в 12 номинациях:
Машиностроение (автомобилестроение, судостроение, станкостроение и т.п.)
Авиационная промышленность
Приборостроение, в том числе оптико-электронное и медицинское
Радиоэлектроника, связь, фотоника, телекоммуникации
Газовая промышленность
Нефтяная промышленность
Химия, нефтехимия, биотехнологии
Энергетика
Легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность
Строительство, производство строительных материалов
Транспорт, дорожное хозяйство
Сельскохозяйственная, пищевая, перерабатывающая промышленность
Конкурс включает два этапа – заочный и очный, сообщают организаторы. На первом этапе принимаются заявки и отбор участников очного этапа. Очный этап будет представлять собой двухдневный выездной семинар, включающий мастер-классы, тренинги, тестирование и проведение защиты конкурсных работ.
Заявки на конкурс принимаются до 20 октября на официальном сайте конкурса. По всем вопросам можно обращаться на электронную почту ig.rt@tatar.ru или по телефону +7(843)210-05-97.
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