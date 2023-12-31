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Минниханов пригласил татарстанцев посмотреть новогодний мюзикл «Кайт эйдэ, Кыш бабай!»
Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил подписчиков телеграм-канала посмотреть новогодний мюзикл «Кайт эйдэ, Кыш бабай!», который будет транслироваться на канале ТНВ.
«Верите ли вы в Кыш бабая? Сегодня на канале ТНВ смотрите новогодний мюзикл “Кайт эйдэ, Кыш бабай!”», – написал руководитель республики.
Он отметил, что шоу начинается в 22.30 и станет подарком для телезрителей.
«Шәп булырга тиеш ([Мюзикл] должен быть отличным – перевод с татарского)», – добавил Минниханов.
Ранее Раис Татарстана опубликовал изображение, напоминающее советские открытки, и рассказал, что было лучшим подарком к Новому году в детстве.
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