Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов пригласил татарстанцев посетить выставку подбитой техники из стран НАТО
Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел открывшуюся в Казани выставку техники, поставленной Украине странами НАТО и подбитой российскими войсками, после чего пригласил жителей республики последовать его примеру.
На площадке у Центрального стадиона представлены в том числе различные образцы вооружения и военной техники, отмечает пресс-служба Раиса РТ.
Позднее сам руководитель республики опубликовал в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» призыв посетить выставку.
«На месте военнослужащие подробно рассказывают о представленных танках и бронемашинах, которые были уничтожены нашими бойцами. Можно ознакомиться и с образцами стрелкового вооружения стран НАТО. Вход свободный, выставка открыта с 10.00 до 16.00», — отметил Раис РТ.
«Дуслар, килми калмагыз! СВОдагы батыр егетләребез чит ил техникасын иләк сыман тишкәләгән! (в переводе с татарского — „Друзья, не пропустите! Наши герои в СВО превратили заграничную технику в решето!“)» — заключил Рустам Минниханов.
Передвижная выставка организована по инициативе командования Центрального военного округа. Первым городом, который она посетила, стала Верхняя Пышма в Свердловской области. На сегодняшний день выставка побывала уже в 11 регионах страны. В Казань она прибыла из Самары и останется здесь вплоть до 19 ноября.
Подробнее об экспозиции можно прочитать в материале «Татар-информа» «Всё это горит за милую душу»: в Казани открылась выставка подбитой военной техники НАТО.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»