Минниханов пригласил татарстанцев посетить выставку подбитой техники из стран НАТО

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел открывшуюся в Казани выставку техники, поставленной Украине странами НАТО и подбитой российскими войсками, после чего пригласил жителей республики последовать его примеру.

На площадке у Центрального стадиона представлены в том числе различные образцы вооружения и военной техники, отмечает пресс-служба Раиса РТ.

Позднее сам руководитель республики опубликовал в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» призыв посетить выставку.

«На месте военнослужащие подробно рассказывают о представленных танках и бронемашинах, которые были уничтожены нашими бойцами. Можно ознакомиться и с образцами стрелкового вооружения стран НАТО. Вход свободный, выставка открыта с 10.00 до 16.00», — отметил Раис РТ.

«Дуслар, килми калмагыз! СВОдагы батыр егетләребез чит ил техникасын иләк сыман тишкәләгән! (в переводе с татарского — „Друзья, не пропустите! Наши герои в СВО превратили заграничную технику в решето!“)» — заключил Рустам Минниханов.

Передвижная выставка организована по инициативе командования Центрального военного округа. Первым городом, который она посетила, стала Верхняя Пышма в Свердловской области. На сегодняшний день выставка побывала уже в 11 регионах страны. В Казань она прибыла из Самары и останется здесь вплоть до 19 ноября.

Подробнее об экспозиции можно прочитать в материале «Татар-информа» «Всё это горит за милую душу»: в Казани открылась выставка подбитой военной техники НАТО.