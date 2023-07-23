Минниханов пригласил татарстанцев на бесплатные экскурсии по Поезду Победы

Сегодня в Татарстан прибыл Поезд Победы. Первой станцией, на которой можно увидеть виртуальную экспозицию, стал Нурлат, рассказал в своем телеграм-канале Раис РТ Рустам Минниханов.

Он напомнил, что посетить выставку, посвященную ярким моментам из истории нашей страны, можно бесплатно.

«Советую посетить и взрослым и детям! Яшь буын өчен үз иленең тарихы белән танышу бик файдалы булачак! (Для подрастающего поколения будет очень полезно познакомиться с историей своей страны!)» — написал руководитель Татарстана.

Ранее «Татар-информ» публиковал расписание передвижной выставки.

Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана