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Минниханов пригласил татарстанцев на бесплатные экскурсии по Поезду Победы
Сегодня в Татарстан прибыл Поезд Победы. Первой станцией, на которой можно увидеть виртуальную экспозицию, стал Нурлат, рассказал в своем телеграм-канале Раис РТ Рустам Минниханов.
Он напомнил, что посетить выставку, посвященную ярким моментам из истории нашей страны, можно бесплатно.
«Советую посетить и взрослым и детям! Яшь буын өчен үз иленең тарихы белән танышу бик файдалы булачак! (Для подрастающего поколения будет очень полезно познакомиться с историей своей страны!)» — написал руководитель Татарстана.
Ранее «Татар-информ» публиковал расписание передвижной выставки.
Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана
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