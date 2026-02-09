Минниханов пригласил саудовских инвесторов выйти на российский рынок через Татарстан
Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил саудовских инвесторов использовать республику как точку входа на российский рынок. Об этом он сказал на пленарной сессии первой Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Эр-Рияде.
«Мы бы очень хотели пригласить инвесторов из Саудовской Аравии, чтобы они рассмотрели наши особые экономические зоны, промплощадки, индустриальные площадки для вхождения на российский рынок. Эта система тоже отработана», – сказал Минниханов.
Он напомнил, что Татарстан развивает инструменты исламского банкинга в ходе эксперимента по партнерскому финансированию.
Ранее Минниханов сообщил, что товарооборот Татарстана с Саудовской Аравией за 2025 год достиг 100 млн долларов. «Но я считаю, что это совершенно не то, что мы хотим», – подчеркнул он.
Татарстан выступает как регион-партнер «ИННОПРОМа» в Эр-Рияде. Республика оборудовала коллективный стенд площадью 117 кв. метров. Продукцию и собственные разработки представили 19 компаний из Татарстана.