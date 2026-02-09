news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 9 февраля 2026 14:15

Минниханов пригласил саудовских инвесторов выйти на российский рынок через Татарстан

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил саудовских инвесторов использовать республику как точку входа на российский рынок. Об этом он сказал на пленарной сессии первой Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Эр-Рияде.

«Мы бы очень хотели пригласить инвесторов из Саудовской Аравии, чтобы они рассмотрели наши особые экономические зоны, промплощадки, индустриальные площадки для вхождения на российский рынок. Эта система тоже отработана», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что Татарстан развивает инструменты исламского банкинга в ходе эксперимента по партнерскому финансированию.

Ранее Минниханов сообщил, что товарооборот Татарстана с Саудовской Аравией за 2025 год достиг 100 млн долларов. «Но я считаю, что это совершенно не то, что мы хотим», – подчеркнул он.

Татарстан выступает как регион-партнер «ИННОПРОМа» в Эр-Рияде. Республика оборудовала коллективный стенд площадью 117 кв. метров. Продукцию и собственные разработки представили 19 компаний из Татарстана.

читайте также
Минниханов: Товарооборот РТ с Саудовской Аравией достиг 100 млн долларов, и это не предел
#иннопром #саудовская аравия #Татарстан #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

8 февраля 2026
«Казак – это состояние души»: как возник и о чем поет казачий ансамбль из Татарстана

«Казак – это состояние души»: как возник и о чем поет казачий ансамбль из Татарстана

8 февраля 2026