Минниханов пригласил представителей бизнеса Азербайджана посетить Татарстан
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Многоуважаемый Президент, мы очень рады вашему визиту. Он проходит в очень знаменательный месяц плодотворного сотрудничества Азербайджана и России», — сказал Премьер.
Он напомнил, что несколько дней назад Азербайджан посетил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на встречах с которым активно обсуждалось межрегиональное сотрудничество.
«Мы знаем, что Татарстан — одна из передовых республик в России. К Вам особое уважение в Азербайджане. Уверен, что Ваш визит будет плодотворным», — сказал Али Идаят оглы Асадов.
Рустам Минниханов поблагодарил Премьера за возможность встречи и отметил, что в Баку в эти дни работает большая группа татарстанских промышленников — приехали руководители 45 компаний.
«Безмерно рад, что имею возможность посетить нашу братскую, близкую по духу, языку и культуре страну. Теплые отношения между нашими республиками зародились благодаря личной дружбе Вашего Президента Гейдара Алиева и нашего первого Президента Минтимера Шаймиева. Мы должны это наследие сохранить», — сказал Рустам Минниханов.
Он подчеркнул важность взаимного визита бизнес-делегации из Азербайджана в Татарстан.
Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия товарооборот между двумя республиками вырос более чем в 2 раза.