Минниханов пригласил представителей бизнеса Азербайджана посетить Татарстан

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Многоуважаемый Президент, мы очень рады вашему визиту. Он проходит в очень знаменательный месяц плодотворного сотрудничества Азербайджана и России», — сказал Премьер.

Он напомнил, что несколько дней назад Азербайджан посетил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на встречах с которым активно обсуждалось межрегиональное сотрудничество.

«Мы знаем, что Татарстан — одна из передовых республик в России. К Вам особое уважение в Азербайджане. Уверен, что Ваш визит будет плодотворным», — сказал Али Идаят оглы Асадов.

Рустам Минниханов поблагодарил Премьера за возможность встречи и отметил, что в Баку в эти дни работает большая группа татарстанских промышленников — приехали руководители 45 компаний.

«Безмерно рад, что имею возможность посетить нашу братскую, близкую по духу, языку и культуре страну. Теплые отношения между нашими республиками зародились благодаря личной дружбе Вашего Президента Гейдара Алиева и нашего первого Президента Минтимера Шаймиева. Мы должны это наследие сохранить», — сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул важность взаимного визита бизнес-делегации из Азербайджана в Татарстан.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия товарооборот между двумя республиками вырос более чем в 2 раза.