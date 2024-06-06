Минниханов пригласил посетить стенд Татарстана на XXVII ПМЭФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, который находится сегодня с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, пригласил посетить стенд республики, организованный в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Традиционно активно работаем в рамках Петербургского международного экономического форума! Обязательно приходите на стенд Татарстана, познакомим с нашей республикой! Форум кысаларында төрле оешма җитәкчеләре белән очраштык. Киләчәктә республикада яңа проектлар барлыкка киләчәк (В рамках форума мы встретились с руководителями различных организаций. В будущем в республике появятся новые проекты – перевод с татарского)», – написал Раис РТ в своем телеграм-канале.

XXVII ПМЭФ стартовал накануне. Как и другие регионы страны, Татарстан подготовил свой стенд. Его площадь составила 113 кв. метров, концепция – «Татарстан – центр притяжения мероприятий международного уровня». В экспозиции принимают участие 15 ведущих предприятий и организаций республики.

Всего на форум прибудут государственные и политические делегации из 45 стран. Как ожидается, общее количество зарубежных гостей превысит 17 тыс. человек из 136 государств. В мероприятиях примет участие и Президент Владимир Путин. Так, 7 июня он выступит на пленарном заседании.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.