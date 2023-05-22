Минниханов прибыл с рабочим визитом в Шанхай

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайский город Шанхай. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Программа визита включает встречи с губернаторами ряда провинций КНР и руководителями китайских компаний, а также посещение крупных предприятий. Основная цель поездки — участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума, которое состоится завтра, 23 мая.

Российскую делегацию в Китае возглавит Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казани действует Генеральное консульство Китайской Народной Республики, в Пекине — Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан, напомнили в пресс-службе.

Перспективными направлениями сотрудничества представляются:

— развитие сотрудничества с провинциями Китая;

— развитие связей в инвестиционной и инновационно-производственной сфере, в области высоких технологий;

— производство медицинской продукции и фармацевтических препаратов;

— дальнейшее расширение сотрудничества в области сельского хозяйства;

— сотрудничество в сферах культуры, науки, образования, спорта, туризма.