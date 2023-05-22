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Минниханов прибыл с рабочим визитом в Шанхай
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайский город Шанхай. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Раиса РТ.
Программа визита включает встречи с губернаторами ряда провинций КНР и руководителями китайских компаний, а также посещение крупных предприятий. Основная цель поездки — участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума, которое состоится завтра, 23 мая.
Российскую делегацию в Китае возглавит Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В Казани действует Генеральное консульство Китайской Народной Республики, в Пекине — Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан, напомнили в пресс-службе.
Перспективными направлениями сотрудничества представляются:
— развитие сотрудничества с провинциями Китая;
— развитие связей в инвестиционной и инновационно-производственной сфере, в области высоких технологий;
— производство медицинской продукции и фармацевтических препаратов;
— дальнейшее расширение сотрудничества в области сельского хозяйства;
— сотрудничество в сферах культуры, науки, образования, спорта, туризма.
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