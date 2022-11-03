Минниханов пригласил компании Бахрейна к участию в инвестпроектах Татарстана

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с председателем Высшего Совета по исламским делам Бахрейна, шейхом Абдулрахманом бен Мохаммедом бен Рашидом Аль Халифой. Минниханов поблагодарил шейха за приглашение принять участие в форуме, а также за визит в Татарстан для участия в мероприятиях, приуроченных 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии.

«Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Наша страна рассматривает Королевство, как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе», – обратился к шейху Президент.

Татарстан, по словам Минниханова, стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с Королевством в рамках российско-бахрейнских отношений.

«Наша республика поддерживает активные связи со странами исламского мира. Налажено взаимодействие с такими авторитетными международными институтами, как, Организация исламского сотрудничества, Исламский банк развития, Молодежный форум ОИС. Проводится большая работа по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую я возглавляю по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина», – подчеркнул он и поблагодарил шейха за активную работу в рамках Группы.

Кроме того, руководитель республики обсудил с шейхом перспективы сотрудничества. По словам Президента РТ, промышленные предприятия республики способны удовлетворить интерес Бахрейна по разным направлениям.

Минниханов также пригласил компании Бахрейна для участия в инвестиционных проектах в Татарстане. «Бахрейн – один из финансовых центров Ближнего Востока. Татарстан со своей стороны является пилотным регионом в России по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования», – обратил внимание Президент.

Шейх в свою очередь тоже поблагодарил Минниханова за встречу. «Мы также очень стремимся развивать наши отношения. Что касается религиозной линии, у нас есть достижения, особенно в рамках «Россия-исламский мир». У этой группы большая роль в исламском мире. Хотим поблагодарить за хорошее отношение к нашим братьям мусульманам в России», – сказал он и добавил, что Байхрейн будет продолжать работу по укреплению сотрудничества и по экономической линии.

Напомним, ранее выступил на Бахрейнском форуме «Значение диалога между религиями», в котором принимают участие 200 мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей.