Минниханов пригласил гендиректора ИСЕСКО на KazanForum в 2024 году

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мохаммедом Аль Маликом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Татарстан — один из ведущих российских регионов, который активно взаимодействует с мусульманским миром и Организацией исламского сотрудничества. Вместе с тем наш потенциал еще не исчерпан. Мы уделяем большое внимание международному гуманитарному сотрудничеству и сохранению всемирного наследия», — рассказал на встрече Минниханов.

Он также пригласил господина Салима бин Мохаммеда Аль Малика принять участие в заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое пройдет в октябре в Малайзии, а также в KazanForum, который пройдет в мае 2024 года. Еще одно знаковое событие 2024-го — саммит глав государств БРИКС в Казани.

«Будем рады видеть на этом мероприятии», — сказал Раис Татарстана, обращаясь к генеральному директору ИСЕСКО.

Он также поблагодарил главу Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры за внимание к Татарстану и Казанскому глобальному молодежному саммиту.

Салим бин Мохаммед Аль Малик отметил, что посещает Казань впервые, и заявил о существовании большого количества направлений для взаимодействия.

«Мы видим, что в Татарстане поддерживают молодежь. За молодежью — будущее. В нашей организации сегодня 28% сотрудников — моложе 30 лет», — рассказал гендиректор ИСЕСКО.

Он заявил о заинтересованности организации в сотрудничестве с Татарстаном и Россией и поблагодарил за приглашения на международные события, заверив, что примет в них участие.