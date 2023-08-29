Минниханов пригласил президента Молодежного форума ОИС Таху Айхана на саммит БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Молодежного форума ОИС Тахой Айханом в Казанской Ратуше. Руководитель республики пригласил его принять участие в заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и саммите БРИКС, который пройдет в Казани в будущем году.

Во встрече приняли участие председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров, замруководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Дамир Фаттахов, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и другие.

Главной темой разговора стало укрепление отношений на молодежном уровне. Минниханов подчеркнул, что молодежная политика – приоритет для республики и всей страны. В столице РТ как раз в эти дни проходит Казанский глобальный молодежный саммит.

Сегодня важно продолжать процессы интеграции и укрепления взаимоотношений, развивать новые совместные инициативы, подчеркнул Минниханов. Он напомнил, что будущей весной пройдет Генеральная ассамблея Молодежного форума ОИС, где будут приниматься системные решения по ее развитию, и пожелал Тахе Айхану успешного проведения этого события. Татарстан готов и далее активно участвовать в работе Молодежного форума, представляя мусульманскую молодежь в странах вне географии ОИС, заверил Раис РТ.

Также он пригласил Таху Айхана принять участие в заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которое пройдет в октябре в Малайзии. А в мае 2024 года состоится традиционный Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», напомнил Минниханов.

Не менее важным событием станет саммит глав государств БРИКС и БРИКС плюс, главные мероприятия которого пройдут в Казани.

«Будем рады видеть на мероприятии в нашей республике высоких гостей из Организации исламского сотрудничества», – приводит слова Раиса РТ его пресс-служба.

Таха Айхан поблагодарил руководство республики за теплый прием. «Вы для меня не просто уважаемый человек, но еще и наставник», – сказал он, обращаясь к Минниханову.

Таха Айхан пригласил Раиса РТ принять участие в заседании Генеральной ассамблеи Молодежного форума ОИС, которая пройдет в Стамбуле.

В завершение встречи Минниханов вручил президенту Молодежного форума ОИС государственную награду Республики Татарстан – медаль «100 лет образования ТАССР».