Минниханов пригласил делегацию Амурской области на форумы «РОСТКИ» и Kazan Digital Week

В Благовещенске состоялась рабочая встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с губернатором Амурской области Василием Орловым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Переговоры прошли в Доме российско-китайской дружбы и стали завершающим этапом поездки лидера Татарстана в регион.

Рустам Минниханов поблагодарил коллегу за приглашение представителей Татарстана на Международный фестиваль зимних видов спорта «ЗимФестАмур», отметив важную роль подобных событий в укреплении связей между Россией и Китаем на региональном уровне.

«Важно, что наши народы, прежде всего молодежь, имеют уникальную возможность познакомиться с обычаями и традициями друг друга, а также проявить свой спортивный дух. Уверен, данный фестиваль будет востребован жителями наших стран еще долгие годы», – подчеркнул Раис Татарстана.

В ходе беседы стороны затронули вопросы социально-экономического партнерства. Несмотря на географическую удаленность, Татарстан видит большой потенциал в расширении торговых связей и готов предложить Приамурью широкий спектр продукции.

«Татарстан заинтересован в увеличении поставок продукции машиностроения и грузовых автомобилей, химического и нефтехимического комплексов, пищевой промышленности, товаров народного потребления и медицинского назначения. Также у нас есть наработки в области энергосбережения», – сообщил Рустам Минниханов.

Кроме того, Раис РТ указал на возможности для взаимодействия в науке, образовании, туризме и молодежной политике. В завершение встречи Рустам Минниханов пригласил Василия Орлова и делегацию Амурской области посетить Казань в текущем году: в августе – для участия в IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», а в сентябре – на цифровой форум Kazan Digital Week.