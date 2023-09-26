Минниханов прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

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По приглашению руководства Туркменистана Раис РТ прибыл в Аркадаг. В качестве почетного гостя он примет участие в праздновании Дня независимости дружественной страны.

Торжественные мероприятия назначены на 27 сентября. Однако уже сегодня состоялась встреча Минниханова и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«Туркменистан всегда был для Татарстана стратегическим партнером», — отметил в поздравительной речи Раис РТ.

Он подчеркнул, что в условиях непростой обстановки в мире сотрудничество России с Туркменистаном приобретает особую значимость. И Татарстан готов прилагать все усилия для укрепления этих связей.

Кроме того, Минниханов отметил потенциал для нового импульса в экономическом сотрудничестве в области автомобилестроения, судостроения, транспортировке газа и других.

Основные мероприятия, посвященные 32-летию независимости Туркменистана, пройдут в среду, 27 сентября, в Ашхабаде.