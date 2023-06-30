«Умный» город в Туркменистане: белый камень и делегация из Татарстана

Власти Туркменистана позиционируют Аркадаг как первый «умный» город в стране и Средней Азии

Фото: turkmenistan.gov.tm

Первый «умный» город в Средней Азии

Тысячи гостей из многих стран мира, кортежи белоснежных автобусов, огромное количество молодых людей в национальных одеждах – таким накануне было открытие города Аркадаг.

За четыре года в 30 км от Ашхабада у подножия горного хребта по инициативе первых лиц Туркменистана абсолютно с нуля был построен город, в котором уже есть более 40 тысяч жителей. Аркадаг на сегодня – это 258 жилых домов на площади 1 тыс. гектар, больницы, школы, детсады, спортивные и культурные объекты.

За четыре года с нуля был построен город, в котором уже есть более 40 тысяч жителей Фото: turkmenistan.gov.tm

Власти Туркменистана позиционируют его как первый «умный» город в стране и Средней Азии. Жизнь города организована с применением многих современных технологий – «умные» парковки, электротранспорт, солнечные батареи, электротранспорт, ветрогенераторы и многое другое. Вплоть до «умных» мусорных баков с датчиками, оповещающими коммунальные службы о степени их заполненности.

Фото: © «Татар-информ»

Утренняя встреча и турецкий презент

Церемония открытия Аркадага продолжалась практически весь день, начиная с раннего утра – Президента страны Сердара Бердымухамедова многочисленные гости ожидали у въезда в город уже в 6 утра. Судя по всему, организаторы исходили из того, что утром не так жарко: днем температура воздуха в последние дни достигала 38 градусов. Впрочем, из-за низкой влажности жара в Туркменистане переносится сравнительно легко.

Фото: © «Татар-информ»

Кстати, стоит отметить, что практически вся территория (на вид почва не слишком плодородна, преимущественно песчаная) вдоль трассы Ашхабад-Аркадаг засажена деревьями, в основном хвойных пород. Здесь организована система полива, как в пустынях ОАЭ - к большинству деревьев подведены шланги с водой.

В числе тысяч гостей Президента Туркменистана встречала представительная делегация из Татарстана. В частности, здесь присутствовал мэр Казани Ильсур Метшин.

Здесь же гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин давал интервью журналистам, рассказывая о том, какую роль сыграли челнинские грузовики в строительстве Аркадага. Действительно, КАМАЗы встречаются на дорогах Туркменистана очень часто. Эта страна – один из давних и постоянных партнеров КАМАЗа, сюда традиционно идет заметная часть экспорта челнинского автогиганта. В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» Когогин отметил, что сейчас компания активно работает над развитием сервисной сети в Туркменистане.

Сердар Бердымухамедов открыл город, перерезав символическую ленту Фото: turkmenistan.gov.tm

Сердар Бердымухамедов прибыл к монументу у въезда в Аркадаг в сопровождении группы чиновников и перерезал ленту, открывая путь гостям в город. Далее последовала торжественная церемония поднятия государственного флага. На огромной площади выстроились сотни молодых людей с флагами страны, скандируя «Аркадага Сердара шухрат!» («Аркадагу и Сердару - слава!»).

На огромной площади выстроились сотни молодых людей с флагами страны Фото: © «Татар-информ»

После церемонии Президент при стечении большого количества иностранных СМИ принял подарок турецкой делегации, который оказался тематическим для города Аркадаг – два электромобиля TOGG. Продажи этого авто стартовали в Турции в апреле и первым владельцем TOGG стал Реджеп Тайип Эрдоган. Заказы на электромобиль приняты на несколько лет вперед. После вручения подарка женщина в возрасте провела национальный туркменский обряд, бросив горсть муки на лобовое стекло электромобиля и обойдя его с чашей, в которой дымились степные травы. Корреспондент «Татар-информа» побывал за рулем TOGG T10Х и отметил безупречную эргономику водительского места и высокое качество материалов салона.

Турецкая делегация подарила два электромобиля TOGG Фото: © «Татар-информ»

Открытие города Аркадаг имеет под собой интересный политический подтекст. Во главе всех мероприятий был Сердар Бердымухамедов, в прошлом году сменивший своего отца Гурбангулы Бердымухамедова на посту Президента Туркменистана и главнокомандующего вооруженными силами страны. Церемония открытия была назначена на 29 июня, по совладению – в этом году это второй день праздника Курбан-байрам (в Туркменистане он официально празднуется три дня, каждый из которых является выходным). Также в этот день исполнилось 66 лет Гурбангулы Бердымухамедову, который носит титул Аркадаг (Покровитель) и ныне возглавляет Халк Маслахаты - верхнюю палату парламента Туркменистана. Таким образом, открытие города Аркадаг может восприниматься как подарок Сердара Бердымухамедова своему отцу, идейному вдохновителю проекта города.

Кстати, вечером в день праздника в СМИ Туркменистана появились сообщения о том, что Гурбангулы Бердымухамедов во главе туркменской делегации направился в Мекку на два дня для совершения хаджа.

Фото: © «Татар-информ»

3,3 млрд долларов на первую очередь

О самом городе. Помимо уже упомянутых выше технологий, здания в городе оснащены специальным тепловым покрытием, которое регулирует температуру внутри в зависимости от времени года. Здесь планируется установка 20 вышек связи 3G и LTE, внедрены системы видеонаблюдения, учета расхода воды и электроэнергии, электронного документооборота и другие технологии. Аркадаг участвует в проекте «Развитие устойчивых, зеленых, климатически благоприятных для жизни городов с инновационными решениями в регионе ОБСЕ».

Внешне город напоминает Ашхабад – стилистика и урбанистические решения во многом те же: все здания исключительно из белого камня (в том числе мрамора), широкие проспекты, большие общественные пространства, удобная дорожная сеть с высококачественным покрытием. Как и в столице, в Аркадаге на стенах зданий не видно ни одного блока сплит-систем, так как проблема спасения от жары (а она может доходить до 45-50 градусов) решается с помощью централизованных климатических систем. Также практически полностью отсутствует наружная реклама, а все вывески выдержаны в едином стиле.

Все здания построены исключительно из белого камня Фото: © «Татар-информ»

Отличие от Ашхабада также в масштабах: город рассчитан на 70 тысяч жителей (сейчас проживает 40,5 тысяч), здесь меньше этажность жилой застройки – все дома имеют 2, 5 или 9 этажей. Всё, в том числе отделка квартир, выполнено из материалов высокого качества. Характерная деталь – все бордюры дорог сделаны из гранита.

Как заявили сегодня, 30 июня, представители властей Туркменистана на Международном медиафоруме в Аркадге, в первую очередь города инвестировано 3,3 млрд долларов. В 2022 году Сердар Бердымухамедов подписал документ о строительстве второй очереди Аркадага в период до 2024 года. Речь идет о новых инвестициях в размере 1,5 млрд долларов.

В Аркадаге широкие проспекты, большие общественные пространства, удобная дорожная сеть с высококачественным покрытием Фото: © «Татар-информ»

В итоге численность населения Аркадага должна составить 70 тысяч человек. И это, скорее всего, не предел, так как многие объекты социальной инфраструктуры строятся «на вырост». Например, в Аркадаге уже есть стадион на 10 тысяч зрителей. В рамках второго этапа будет построено пять школ на 720 учащихся каждая, девять детсадов на 320 мест каждый, автостанция, автопарк и железнодорожный вокзал.

Важная деталь – Туркменистан не привлекал к стройке Аркадага иностранных строителей и проектировщиков, все сделано собственными силами. Как утверждают власти страны, стройматериалы являются экологически чистыми и могут быть использованы повторно после переработки. Например, студенты Туркменского государственного архитектурно-строительного института разработали и внедрили программу Arkadagly ýaşlar, сообщает портал Туркменистана «Золотой век». Все устройства в квартирах Аркадага получают команды с сервера локальной сети «умный» дом и выполняются автоматически. К примеру, с помощью подсоединенного к серверу планшета включается бытовая техника, регулируются освещение, температура воздуха и влажность в комнатах. Если требуется уборка помещений, то посредством соответствующей команды запускается робот-пылесос. Войти в квартиру можно через «умную» дверь. «Умный» дом также оснащен специальными устройствами (датчиками), которые, реагируя на движение, включают и выключают свет, отключают электрооборудование в случае длительного бездействия, оповещают жильцов при обнаружении протечки воды, автоматически перекрывая ее подачу и так далее.

В итоге численность населения Аркадага должна составить 70 тысяч человек. И это, скорее всего, не предел Фото: © «Татар-информ»

Город построен всего за четыре года

Эксперты высоко оценивают принципы и технологии, на которых основан проект Аркадага. Так, в ходе медиафорума в Аркадаге было объявлено, что город накануне получил более 20 различных международных свидетельств и сертификатов.

Представитель программы Хабитат ООН Фундаро Сальваторе, выступая перед СМИ, отметил, что в Аркадаге во многом реализована модель городов будущего. «К 2050 году большинство населения мира будет жить в городах, – сказал он. – Это новые вызовы с точки зрения экологии. Мы предлагаем объединиться в поиске новых решений в сфере экологии».

Председатель Союза архитекторов Союза архитекторов Таджикистана Бахром Юсупов в разговоре с «Татар-информом» отметил высокое качество всех работ в Аркадаге и особо подчеркнул короткий срок реализации проекта первой очереди – всего четыре года.

В ходе медиафорума в Аркадаге было объявлено, что город накануне получил более 20 различных международных свидетельств и сертификатов Фото: © «Татар-информ»

КАМАЗы, нефть, студенты и прямые рейсы

На открытии Аркадага присутствовала делегация из Татарстана. Кстати, здесь были представители еще двух регионов РФ – Астраханской и Челябинской областей.

Мэр Казани Ильсур Метшин вчера участвовал в церемонии открытия нового города и после нее подписал соглашения между столицей Татарстана, Ашхабадом и Аркадагом.

Ильсур Метшин подписал соглашения между столицей Татарстана, Ашхабадом и Аркадагом Фото: kzn.ru

Туркменистан сегодня – это один из ключевых партнеров Татарстана во многих сферах. Достаточно отметить, что Раис Татарстана Рустам Минниханов дважды посещал эту страну в 2022 году и дважды в 2023-м. Например, в январе он принял участие в церемонии закладки главной мечети в городе Аркадаг.

Здесь уже длительное время работают КАМАЗ и «Татнефть». Шла речь об участии в судостроительном бизнесе в Туркменистане холдинга «Ак барс». В эти дни в Туркменистане присутствуют представители «КЭР-Холдинга» – крупной татарстанской компании, известной строительством крупных энергетических и инфраструктурных объектов в России и за рубежом.

Ректор Набережночелнинского педагогического университета Альфинур Галиакберова, также присутствовавшая на церемонии открытия Аркадага, рассказала «Татар-информу», что в этом вузе обучаются 350 студентов из Туркменистана. Отметим, что еще в ряде вузов Казани обучаются сотни студентов из этой страны.

Активность деловых кругов двух республик привела к тому, что еще в 2016 году «Туркменские авиалинии» начали дважды в неделю выполнять рейсы Ашхабад-Казань. Из-за пандемии их пришлось приостановить, но в прошлом году полеты вновь возобновились.