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Минниханов прибыл в Чанчунь – город в Китае
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фото: "Татар-Информ"
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, провинция Цзилинь, город Чанчунь.
Как сообщила руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова, Минниханов планирует в рамках поездки посетить местные предприятия, принять участие в круглом столе «Цзилинь-Татарстан», а также встретиться с руководством провинции.
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