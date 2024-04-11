Минниханов прибыл в Чанчунь – город в Китае

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Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, провинция Цзилинь, город Чанчунь.

Как сообщила руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова, Минниханов планирует в рамках поездки посетить местные предприятия, принять участие в круглом столе «Цзилинь-Татарстан», а также встретиться с руководством провинции.