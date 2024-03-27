Потенциал на миллиард и точка входа на рынок: в чем цель визита Минниханова в Узбекистан

Рустама Минниханова в международном аэропорту города Термез встретили по высшему дипломатическому протоколу

Фото: rais.tatarstan.ru

По высшему дипломатическому протоколу

Раиса Татарстана Рустама Минниханова в международном аэропорту города Термез встретили по высшему дипломатическому протоколу, его лично поприветствовал Хоким (глава, – прим. Т-и) области Улугбек Косимов.

Из аэропорта они отправились в свободную торговую зону «Айритом» в Термезе. Объект площадью 260 тысяч квадратных метров включает в себя торговый комплекс для трех тысяч магазинов, производственные и складские помещения, логистический центр.

Раису Татарстана рассказали о концепции свободной торговой зоны. В частности, преимуществом проекта является прием платежей в иностранной валюте, дополнительные налоговые льготы, освобождение предпринимателей от таможенной пошлины, 10-дневный безвизовый режим.

Раису Татарстана рассказали о концепции свободной торговой зоны Фото: rais.tatarstan.ru

Позже, уже в самом Термезе состоялась уже официальная встреча Минниханова с Косимовым. Раис Татарстана поблагодарил руководство области за теплый прием татарстанской делегации, а также поздравил со священным месяцем Рамадан. Отдельные слова благодарности Рустам Минниханов высказал за поддержку татарской общины. Сегодня в Сурхандарьинской области проживает 7 тыс. татар. Они занимают пятое место по численности в Сурхандарьинской области, пропустив вперед узбеков, таджиков, туркмен и русских.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан открыт для инвестиций и является точкой входа на рынок страны зарубежных компаний. Также была затронута тема поставки продукции татарстанских производителей и использования возможностей зоны свободной торговли «Айритом». По поручению Рустама Минниханова в ближайшие недели будет сформирована делегация предприятий для изучения потенциала и по итогам будет подготовлена дорожная карта.

Раис РТ также посетил ряд местных производств, в том числе ковров, а также по выращиванию зелени, овощей и фруктов.

Основу экономики Сурхандарьинской области составляет сельское хозяйство Фото: rais.tatarstan.ru

Вилоят Красной реки

Сурхандарьинская область – самая южная в Узбекистане. Она граничит с Афганистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Область так названа в честь проходящей через нее реки Сурхандарья, что означает «Красная река». Это правый приток Амударьи, так же проходящей через Сурхандарьинскую область.

Столица области – город Термез, один из древнейших городов Средней Азии и Узбекистана — ему более 2,5 тыс. лет. В Термезе и его окрестностях сохранились ряд древнейших археологических и архитектурных памятников, руины древних зороастрийских, несторианских и буддистских крепостей и городищ, а также памятники исламской архитектуры. Население Термеза составляет более 190 тыс. жителей, а все население Сурхандарьинской области – около 2,9 млн человек.

Основу экономики области составляет сельское хозяйство. Здесь выращиваются тонковолокнистые сорта хлопчатника. Действуют 26 крупных промышленных предприятий. Ведущими отраслями промышленности Сурхандарьинской области являются легкая и пищевая промышленность. Значительное место занимает горнодобывающая промышленность. Имеются запасы нефти, газа, угля, соли, гипса и других полезных ископаемых.

То есть область имеет достаточно диверсифицированную экономику.

У народов республик общие культурные, религиозные и языковые корни, что позволяет лучше понимать друг друга Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Товарооборот растет взрывными темпами

Товарооборот Татарстана с Узбекистаном за 2022 год вырос на 50% и составил $290 млн. По итогам 2023 года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 27% и составил 370 млн долларов.

Татарстан активно сотрудничает с регионами Узбекистана. В этой стране, в частности, работают КАМАЗ, «Химград», ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», «Эйдос», КФУ. Тем не менее здесь есть куда расти. Ранее Рустам Минниханов отмечал, что потенциал сотрудничества огромный и товарооборот нужно вывести на объемы около $1 млрд.

Для Татарстана Узбекистан не только стратегический партнер, но и братская республика. У народов республик общие культурные, религиозные и языковые корни, что позволяет лучше понимать друг друга. В Узбекистане сегодня проживает около 300 тыс. татар. Это самая многочисленная зарубежная татарская диаспора. В Татарстане же на сегодняшний день проживает более 14 тыс. граждан Узбекистана.

Отношения между республиками давние. Еще в 1992 году в Узбекистане было открыто Постоянное представительство Татарстана, в 1997 году в Казани появилось Генеральное консульство Узбекистана. Сейчас республики связывают прямые авиарейсы. Много уже реализованных совместных проектов и большие планы по развитию сотрудничества.

В начале октября в рамках форума «Россия – Узбекистан» состоялся первый визит в Казань Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Фото: rais.tatarstan.ru

Эхо казанских встреч

Сам по себе визит Раиса Татарстана стал откликом на успешно прошедший в столице Татарстана в начале октября прошлого года третий Форум регионов «Россия – Узбекистан» и состоявшийся в рамках форума первый визит в Казань Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Кроме того, Шавкат Мирзиёев еще раз посетил Казань совсем недавно, в феврале во время проведения «Игр будущего». Высокий уровень организации этого мероприятия подвиг Шавката Мирзиёева на заявление, что его страна готова принять такие соревнования в 2026 году.

Кроме того, в сентябре прошлого года Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Республику Татарстан с рабочим визитом. Вместе с Рустамом Миннихановым они посетили особую экономическую зону «Алабуга», где главе республиканского правительства презентовали преимущества особой территории.

В сентябре прошлого года Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Республику Татарстан с рабочим визитом Фото: rais.tatarstan.ru

Прошедший в октябре прошлого года в столице Татарстана третий Форум регионов «Россия – Узбекистан» показал очень глубокую заинтересованность регионов Узбекистана в сотрудничестве с Татарстаном. В мероприятии приняли участие более 700 представителей бизнеса из 19 регионов России и 12 областей Узбекистана. Посетил тогда Казань и Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов вместе с представительной делегацией из региона. В «Корстоне» тогда прошла масштабная презентация экономического потенциала этого региона Узбекистана. Так что сегодняшний визит татарстанской делегации носит ответный характер.

«Уверен, что данная встреча будет способствовать дальнейшему развитию отношений. Готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества», – подчеркнул сегодня на встрече с Рустамом Миннихановым Улугбек Косимов.