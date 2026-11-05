После посещения Лаоса Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в столицу Индонезии Джакарту. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Завтра у руководителя республики должен состояться ряд встреч. Некоторые из них будут связаны с деятельностью Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую Рустам Минниханов возглавляет по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Индонезия – страна Юго-Восточной Азии, расположенная между Индийским и Тихим океанами. Она состоит более чем из 17 тыс. островов и является крупнейшим островным государством в мире. Здесь проживают более 280 млн человек. Мусульмане составляет свыше 87% от всего населения. Местные жители также исповедуют христианство, индуизм и буддизм.

Экономика Индонезии – одна из крупнейших в Юго-Восточной Азии. Она строится на сочетании природных ресурсов, промышленности, сельского хозяйства, торговли и туризма.

О предшествующих событиях, произошедших в ходе первого визита Рустама Минниханова в Лаос, читайте в материале «Татар-информа».