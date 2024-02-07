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Минниханов прибыл на открытие памятника первому президенту Башкортостана
Раис РТ Рустам Минниханов прибыл в Уфу на торжественное открытие памятника первому президенту Башкортостана Муртазе Рахимову. Памятное сооружение установили между зданиями Госсобрания— Курултая и правительства республики сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.
Статую изготовил скульптор Салават Щербаков. К слову, он же – автор памятника советскому военачальнику, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии во время Великой Отечественной войны Минигали Шаймуратову на Советской площади.
Сзади памятного сооружения установлен монументальный пилон, на котором виднеется карта Башкирии и текст первой статьи Конституции, принятой при Рахимове. На плите – изображение бронзовых рельефов, посвященных истории Башкортостана. Еще два пилона посвящены промышленности и сельскому хозяйству.
Помимо Минниханова на церемонию открытия прибыли глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, а также супруга Рахимова – Луиза.
Напомним, Рахимова не стало 11 января 2023 года. Он возглавлял республику с 1990 по 2010 год, а с 1993-го был ее Президентом. Позже сообщалось, что памятник этому политику установят в Уфе.
фото: пресс-служба Раиса РТ
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