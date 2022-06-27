Минниханов: Президент РФ положительно оценил наши предложения по развитию стройотрасли

фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку предложениям по развитию строительной отрасли и ЖКХ страны. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал Президент республики Рустам Минниханов, который возглавляет соответствующую комиссию Госсовета РФ.

Он напомнил, что на заседании главе государства был представлен проект Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, а также прогноз до 2035 года. «Президент страны дал положительную оценку нашим предложениям», — заметил Рустам Минниханов.

Руководитель РТ напомнил, что по поручению Президента России вышло постановление о снижении ставки льготной ипотеки до 7%. Оно будет действовать до конца 2022 года и поможет людям улучшить жилищные условия, что, в свою очередь, простимулирует строительную отрасль.

В завершение он поручил Минстрою Татарстана, застройщикам и кредитным организациям оптимизировать работу в данном направлении.

Подробнее о выступлении Рустама Минниханова, а также вопросах, которые обсуждались на заседании Президиума Государственного Совета РФ, можно узнать в материале «Татар-информа».