«Хорошо тому, кто в своем дому»: Минниханов предложил Путину способы решения проблем ЖКХ

Президент России Владимир Путин обсудил с Правительством и руководителями регионов Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. На проекты предлагается направить 1,6 трлн рублей. Что нужно сделать в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Главе государства доложил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Владимир Путин обсудил с Правительством и руководителями регионов Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года Фото: kremlin.ru

Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке как можно быстрее

Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года сегодня обсудили на заседании Президиума Государственного Совета РФ под председательством Владимира Путина.

Глава государства отметил, что у строительного комплекса «колоссальный потенциал как мощного локомотива развития и в целом России, и регионов». И его необходимо в полной мере реализовывать. Для этого, как отметил Президент, нужно продолжить расчистку отрасли от бюрократических барьеров.

Согласно опросам, более 65% россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. И основная цель стратегии – повышение доступности жилья. «Для каждой семьи квартира, дом – это не просто материальное благо, но и прочная основа для рождения и воспитания детей, для счастливой, благополучной жизни. Недаром еще наши предки говорили: “Хорошо тому, кто в своём дому”», – сказал Путин.

Он напомнил, что в прошлом году строители сработали ударно: было введено более 92 млн квадратных метров жилья. В новые квартиры, дома въехало свыше 4 млн семей. В этом году должно быть введено не меньше.

Президент отметил важность доступности льготных кредитов для поддержания стабильного спроса на жилье в новостройках. Сейчас средняя рыночная ставка по ипотеке составляет более 14%. Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7% и поручил максимально эффективно и быстро реализовать эту меру.

Прирост ипотечного портфеля прогнозируется в этом году не менее чем на 2,5 трлн рублей.

Владимир Путин также поручил активизировать строительство жилья, которое сдается внаем, предусмотрев возможность его последующего приобретения с помощью льготной ипотеки или в рассрочку. Он попросил принять нужные для этого нормативные акты уже в этом году, а также сделать процедуру предоставления земельных участков под арендное жилье максимально комфортной, возможно, на специальных условиях, предусмотреть механизм эффективного рыночного финансирования таких проектов.

Путин призвал создать в следующем году цифровой реестр исчерпывающих требований в сфере строительства, который обеспечит прозрачность Фото: kremlin.ru

«Если, грубо говоря, трубы гнилые, ничего принципиально не изменится»

В своем выступлении Путин призвал создать в следующем году цифровой реестр исчерпывающих требований в сфере строительства, который обеспечит прозрачность, за 1,5-2 года завершить строительство ранее замороженных объектов и довести долю отечественных производителей стройматериалов на рынке до 95%.

Он вновь, как и на ПМЭФ, обратил внимание на вопрос модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Общий износ сетей составляет свыше 40%, отсюда потери, которые в конечном счете ложатся на предприятия и на граждан.

«Мы не добьемся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ до тех пор, пока все это хозяйство висит на старой, обветшавшей инфраструктуре. Можно, что называется, по-разному расставлять стулья, принимать разные решения, но если, грубо говоря, трубы гнилые, ничего принципиально не изменится.

Он напомнил, что на том же форуме предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Она должна привлечь в эту сферу солидные инвестиции. При этом в стране производится всё, что необходимо для замены изношенных сетей: металл, техника, отечественное оборудование и материалы.

«Таким образом, мы загрузим строительную и смежные отрасли, создадим рабочие места, причем на годы вперед, и люди будут видеть реальные изменения к лучшему. Словом, нужно браться за дело и поэтапно, не отступая, решать эти, на первый взгляд, трудные вопросы. Задача конкретная – добиться ежегодного снижения доли ветхих сетей. Такой план может быть первоначально рассчитан, скажем, на пять лет», – предложил Путин.

Марат Хуснуллин доложил, что на финансирование стратегии до 2030 года необходимо 160 трлн рублей, из них из федерального бюджета будет направлено 30 трлн рублей Фото: kremlin.ru

Хуснуллин попросил частично раскрывать счета эскроу до сдачи домов, ЦБ против

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что на финансирование стратегии до 2030 года необходимо 160 трлн рублей, из них из федерального бюджета будет направлено 30 трлн рублей. Это увеличит вклад отраслей строительства и ЖКХ почти в 1,5 раза во внутренний валовой продукт и на 30% налоговые отчисления.

Заместитель Главы Правительства сделал несколько предложений, которые поддержат отрасль:

разработать программу развития промышленности стройматериалов. Потребность в них до 2030 года составит около 80 трлн рублей. При этом должно контролироваться ценообразование, качество продукции, локация производств;

сделать программу предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов регионам пятилетней. При этом в опережающем порядке предоставить лимиты на 2024-2025 годы уже в 2022-2023 годах, это позволит регионам получить дополнительно порядка 4 трлн рублей, которые могут быть направлены в том числе на коммунальную инфраструктуру;

проработать вопрос поддержки ипотеки на вторичное жилье;

разработать комплексный план обновления территорий, который включает вопросы расселения аварийного жилищного фонда, капитального ремонта многоквартирных домов, создания стимулов для строительства наемного жилья, а также модернизации коммунальной инфраструктуры и формирования комфортной городской среды;

сократить и упростить градостроительную документацию. В частности, предлагается наделить регионы правом утвердить единый документ градостроительного развития, который при необходимости заменит генплан и правила землепользования и застройки.

Вице-премьер вновь попытался «провести» идею частичного раскрытия счетов эскроу. Хуснуллин пояснил, что это позволит ускорить предоставление застройщикам средств участников долевого строительства. К настоящему времени на эскроу-счетах накопилось более 4 трлн рублей, при этом застройщики должны банкам около 3,2 трлн рублей. Вице-премьер предложил передавать деньги с момента получения итогового заключения органа госстройнадзора, а не со дня выдачи разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

«Мы не можем это поддержать», – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что механизм проектного финансирования был создан для того, чтобы в стране больше не появлялись обманутые дольщики. «Это деньги граждан, а не застройщиков», – напомнила она. При этом ставка для застройщиков составляет 3,93% годовых и не выросла с прошлого года.

По ее мнению, механизм должен действовать, как и раньше. «У людей не забирают деньги строители, пока не выдадут квартиры», – заявила Набиуллина.

Путин призвал прислушаться к тому, что сказала Набиуллина. Он напомнил, что механизм эскроу предполагает гарантированное получение гражданами жилья, которое фактически проавансировано ими. «В этом был весь смысл реформы, которую мы делали в этой области, она направлена на то, чтобы обеспечить людей и не позволить никому злоупотреблять их ресурсами, финансовыми средствами», – заявил Путин.

Рустам Минниханов отметил, что проект представленной стратегии в целом поддерживается всеми регионами Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов предложил принять программу модернизации ЖКХ на 10 лет

С докладом на совещании выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов как председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

Он отметил, что проект представленной стратегии в целом поддерживается всеми регионами.

Рустам Минниханов также подчеркнул, что основная проблема – износ сетей из-за накопленного недоремонта. Он привел такую оценку: чтобы привести в нормативное состояние коммунальное хозяйство, в целом по стране нужно не менее 4,5 трлн рублей.

Руководитель республики считает, что необходимо проинвентаризировать коммунальную инфраструктуру, утвердить конкретные объекты, сроки и объемы работ, чтобы население понимало, где и когда будет проведен ремонт.

«Учитывая высокую капиталоемкость программы, просим увеличить ее до 10 лет: на первые годы выделить не менее 150 млрд рублей, в последующие годы не менее 300 млрд рублей в год», – предложил Минниханов.

Он полагает, что эффект от реализации данной программы будет сопоставим с программой капитального ремонта многоквартирного жилья, за время реализации которой 28 млн граждан России, проживающих в 220 тыс. домах, улучшили свои жилищные условия.

Также Президент предложил для комплексного развития территорий направлять через инфраструктурное меню ежегодно не менее 250 млрд рублей.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что на селе вода подается, как правило, без очистки и ее качество не соответствует нормам. Он предложил для обеспечения сельского населения качественной водой проводить централизованно техническую воду с локальными точками очистки или же устраивать локальные точки без формирования централизованного водоснабжения. Также необходимо решить вопрос тарифов на сбор и вывоз жидких бытовых отходов на территориях, где нет централизованной системы водоотведения.

В части капитального ремонта многоквартирного жилья Президент РТ предложил расширить перечень разрешенных видов работ Фото: president.tatarstan.ru

В части капитального ремонта многоквартирного жилья Президент РТ предложил расширить перечень разрешенных видов работ и изменить процесс отбора подрядных организаций на выполнение капитального ремонта. «Большие проблемы с капитальным ремонтом домов – объектов культурного наследия. Взносов, накопленных жильцами, недостаточно для проведения работ из-за высокой стоимости. Поэтому на эти дома требуются дополнительные финансовые ресурсы. Также предлагаем по данным объектам упростить требования к проектированию и ремонту, а также сократить до 30 дней сроки прохождения историко-культурной экспертизы», – отметил руководитель республики.

Также Рустам Минниханов полагает, что нужно предусмотреть меры ответственности граждан за ненадлежащее пользование общедомовым имуществом. «Часто жители совершают акты вандализма, оставляя мусор, рисуя надписи и вскрывая помещения общедомового имущества, а устранять последствия обязана управляющая компания. Следует наделить их полномочиями по привлечению к ответственности собственников и пользователей жилья и внести соответствующие изменения в законодательство», – предложил Минниханов.

Отдельно Президент РТ остановился на мерах по предотвращению взрывов газа в домах. «Только в прошлом году в России произошел 31 взрыв. Предлагаем внести изменения в законодательство по обязательной установке в квартирах систем загазованности с автоматическим отключением газа и приточных клапанов на всех окнах», – отметил Рустам Минниханов.

Он считает возможным выполнить эти меры для собственников из группы риска за счет бюджета или тарифных источников. По его словам, в целях повышения безопасности эксплуатации газового оборудования нужно возложить обязанности по техобслуживанию единого комплекса газового оборудования на газораспределительные организации с включением расходов в цену поставки газа для населения.

Кроме того, есть вопросы с уборкой дворов многоквартирных домов. Решить их можно за счет предоставления льготных кредитов на приобретение спецтехники, используя положительный опыт в агропромышленном комплексе.

Президент России отметил, что Рустам Минниханов обозначил вопросы, актуальные для всех субъектов страны. «Рустам Нургалиевич сейчас выступил не как даже Президент Татарстана, а как председатель Госсовета по направлению “Строительство, ЖКХ, городская среда”, то есть по сути от имени всего губернаторского корпуса страны. Много было сделано конкретных предложений», – подчеркнул Глава государства.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru