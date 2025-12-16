Минниханов представителям китайской компании Sany: Мы заинтересованы в новых проектах
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с представителями китайской компании Sany. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В начале встречи, прошедшей в Доме Правительства РТ, Рустам Минниханов обратил внимание на хорошие деловые отношения властей Татарстана с китайскими коллегами.
«Мы активно работаем с китайскими партнерами. И заинтересованы в новых проектах. Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Китаем», – подчеркнул он.
Во время беседы Минниханов также заметил, что посещение производства компании Sany в 2017 году в ходе визита в китайскую провинцию Хунань произвело на него большое впечатление.
Во время I Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», прошедшего в Казани в сентябре 2023 года, Рустам Минниханов уже встречался с представителями Sany. Тогда обсуждалась возможность локализации производства компании в Татарстане.
В августе 2025 года на полях III Международного форума «РОСТКИ» тот же вопрос с вице-президентом Sany Group и региональным президентом по России Сяофэй Цюем обсуждал вице-премьер РТ - министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.