Минниханов и Sany Group Company обсудили возможность локализации производства в РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством российского подразделения Sany Group Company. Компания специализируется на производстве стройтехники и оборудования, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов напомнил, что посещал одно из предприятий компании во время визита в КНР в 2017 году. «Я был очень впечатлен. Современное предприятие с высокой культурой производства. Передовые технологии и конкурентный модельный ряд», — поделился он.

Одной из тем встречи стала возможность локализации производства компании в Татарстане.

Напомним, что первый форум «РОСТКИ» пройдет в «Казань Экспо» 7 и 8 сентября. Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.