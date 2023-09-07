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Минниханов и Sany Group Company обсудили возможность локализации производства в РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством российского подразделения Sany Group Company. Компания специализируется на производстве стройтехники и оборудования, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Минниханов напомнил, что посещал одно из предприятий компании во время визита в КНР в 2017 году. «Я был очень впечатлен. Современное предприятие с высокой культурой производства. Передовые технологии и конкурентный модельный ряд», — поделился он.
Одной из тем встречи стала возможность локализации производства компании в Татарстане.
Напомним, что первый форум «РОСТКИ» пройдет в «Казань Экспо» 7 и 8 сентября. Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.
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