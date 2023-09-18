Минниханов предложил учредить особую награду для постоянных участников KazanForum

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Для постоянных участников международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» стоит учредить особую награду. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании организационного комитета мероприятия, состоявшемся в Москве, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов, являющийся заместителем председателя оргкомитета, назвал KazanForum главной на сегодняшний день площадкой для экономического взаимодействия России и стран исламского мира.

«<…> считаем важным поблагодарить наших постоянных участников и в честь 15-летия форума учредить особую награду — медаль или диплом, которую мы бы вручили на пленарном заседании», — заметил Раис РТ.

Минниханов также предложил организовать в рамках KazanForum 2024 заседания межправительственных комиссий со странами исламского мира, а также подвести промежуточные итоги внедрения исламского банкинга в четырех регионах России: Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане. «Сегодня это значимый инструмент для расширения взаимодействия со странами мусульманского мира», — подчеркнул он.

Помимо этого, по словам Раиса РТ, в планах на 2024 год — организация специального заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Советник Президента РФ Антон Кобяков в свою очередь предложил использовать международный выставочный центр «Казань Экспо», где проводится форум, для организации выставки технических и производственных достижений российских предприятий.

«Это мероприятие станет органичным продолжением работы в рамках „Иннопрома“, который ежегодно проходит в Екатеринбурге. Такая выставка, назовем ее „Казань Экспо“, может стать сильным брендом и хорошим инструментом не только в развитии наших отношений со странами исламского мира, но и в целом с азиатским регионом», — отметил советник главы государства.

Обсуждая деловую программу форума 2024 года, участники заседания констатировали, что необходимо сохранить традиционные мероприятия и расширить круг тем, который оказался востребованным на нынешнем форуме. «Мы предлагаем сохранить наши ежегодные мероприятия, например, заседание Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“, международный форум торгово-промышленных палат, халяль-ярмарка, фестиваль моды», — перечислила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Среди крайне востребованных она назвала сессии, посвященные транспортному коридору «Север — Юг», нефтегазохимической отрасли, медицинскому халяль-туризму, двусторонние страновые сессии (например, между Россией и Азербайджаном, Россией и Малайзией). «Кроме того, предлагается усилить темы по инфраструктуре, в частности строительству и недвижимости, вопросы подготовки кадров», — добавила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что председатель оргкомитета — вице-премьер РФ Марат Хуснуллин раскрыл сроки проведения KazanForum в 2024 году.

Президент РФ Владимир Путин в обращениях к участникам форума заявлял о своей уверенности в том, что деятельность Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» и KazanForum «и впредь будет способствовать упрочению взаимодействия между бизнес-сообществами России и мусульманских стран, откроет новые возможности для совместных проектов на межрегиональном и межгосударственном уровне».