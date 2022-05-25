Минниханов предложил создать в РТ инвестпрограмму в сфере тепло- и водоснабжения

В Татарстане рассмотрят возможность создания инвестиционной программы в сфере тепло- и водоснабжения, чтобы решить вопрос аварийности сетей. С таким предложением к Правительству и Минстрою РТ обратился Президент республики Рустам Минниханов во время заседания Кабмина, посвященного подготовке к новому отопительному сезону.

Руководитель Татарстана отметил, что аварийность остается одной из главных проблем в сфере тепло- и водоснабжения. Чтобы решить ее, необходимо обратить внимание на подземную инфраструктуру, а не инвестировать только «в то, что мы видим».

Ранее глава Минстроя республики Марат Айзатуллин рассказал, что за отопительный период в Татарстане произошла 2 741 авария. И основной причиной такого числа поломок является изношенность сетей: 33% по водоснабжению и водоотведению и 37% коммуникаций по теплоснабжению являются ветхими и нуждаются в замене.

«Без инвестиций не сможем. Некоторые программы надо сократить или приостановить и инвестировать в это направление — в сфере теплоснабжения и водоснабжения», — подчеркнул он, добавив, что получает информацию по каждому аварийному случаю.

Также Президент Татарстана уделил внимание еще одной актуальной проблеме в сфере ЖКХ — задолженности и общему уровню собираемости платежей.

По данным главы Минстроя РТ, на начало мая уровень среднегодовой собираемости платежей составил 98,8%, а общий долг населения достиг 8,8 млрд рублей.

«Порядка 9 млрд рублей долгов — этим вопросом надо заниматься, держать на контроле, чтобы долг не увеличивался», — обратился к участникам заседания Минниханов.

Также, подчеркнул он, в Татарстане необходимо сохранять аварийно-технический запас, сейчас он ежегодно пополняется на 80,4 млн рублей. «Аварийный запас должен быть. Если есть необходимость — надо этот вопрос посмотреть при формировании бюджета», — указал руководитель РТ.

Кроме того, необходимо обеспечить 81 объект республики резервным топливом, на 76 запас уже создан. Рустам Минниханов подчеркнул, что это очень важный вопрос для обеспечения жизнедеятельности Татарстана и его жителей в текущей ситуации.