Минстрой РТ назвал муниципалитеты с самым большим числом аварий в отопительный сезон

За отопительный сезон 2021/2022 года в Татарстане произошла 2 741 авария, причем 68% случаев пришлось на сети водоснабжения. Об этом на заседании Правительства РТ, посвященного итогам прошедшего отопительного сезона и подготовке к следующему, рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, поломки происходили из-за погодных условий, а, главное, — изношенности сетей. Среди всех муниципалитетов республики наибольшим числом аварий на сетях теплоснабжения за прошедший сезон «отметились» Казань, Альметьевский и Бугульминский район.

«Одним из факторов, влияющих на количество аварий, являются погодные условия. И хотя без аварий в минувшем отопительном периоде не обошлось, все внештатные ситуации, вызывавшие приостановку коммунальных услуг, устранялись в нормативные сроки», — отметил министр.

Говоря об изношенности коммуникаций, Айзатуллин подчеркнул, что в целом по Татарстану в ветхом состоянии находятся около 8 тыс. из 23,4 тыс. километров сетей водоснабжения и водоотведения. Это 33% от общего числа.

По теплоснабжению в замене нуждается чуть больше 1 тыс. километров, или 37% сетей.