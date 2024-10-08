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Минниханов предложил создать аналог «Останкино» в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил построить в республике аналог телецентра «Останкино», который объединил бы множество теле- и радиокомпаний региона. С такой инициативой он выступил во время обсуждения стратегии развития медиахолдинга ТНВ.
«Это здание должно воплотить в себе все современные технологии, и большая новость для нас, что под одной крышей должны объединиться все телерадиокомпании, чтобы все работали сообща. Это я считаю гениальное решение Раиса давно назревшего вопроса», — отметил гендиректор АО «ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов, его слова приводит ТНВ.
Уточняется, что в ближайшее время начнется работа по формированию техзадания нового комплекса и рассмотрению возможных вариантов его местоположения.
Ранее сообщалось, что Минниханову показали студию виртуальной реальности ТНВ.
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